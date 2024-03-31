地鐵大媽叫後生仔讓出關愛座！被拒後斥「沒家教」　網民反應兩極

讓座爭議再現！內地地鐵發生長者和年輕人因愛心座（即關愛座）起爭執事件，當時1名手持行李的婦人，不滿1名坐在關愛座的男生只顧玩手機，開口要求對方讓座卻被拒，婦人即怒罵男生「無恥」、「沒家教」，之後更拿出老人證（相信為「中華人民共和國老年人證」，用作證明是年滿60歲或以上長者的文件），理直氣壯稱「這個位置不是你應該坐的」。



事件引來網民兩極討論，有人指責男生不懂敬老，「坐在愛心座上還不給老人讓座？這種年輕人也夠下濫」；但亦有人覺得讓座與否純屬自願性則，不應道德綁架任何人，「愛心專座不是老人專座，老、幼、病、殘、孕等都在優先之列」。



上海有婦人不滿年輕男生拒絕讓出關愛座，斥對方「無恥」兼「沒家教」。（微博影片截圖）

內地微博日前瘋傳短片，事發於3月26日，上海地鐵發生讓座爭議事件。片段所示，當時車廂內1名年輕男子正戴着耳機，並手持飲料，坐在座位上玩手機；而他座位後方則貼有老弱病殘孕的標誌，明顯為關愛座。男生右方則站着1名身穿紅色上衣，且揹着背囊的婦人，她左手提着行李，右手則緊握扶手。

婦人之後突然要求男生讓座，被拒後即大罵男生「沒有家教的，你好意思這樣坐着，無恥！」。男生被罵後反擊「我買的票，我自己坐這怎麼了？」，又稱「你給我退錢我絕對讓給你」。惟婦人理直氣壯回覆，認為對方有必要讓座，「這個位置不是你應該坐的」。她其後從袋裏掏出1張卡，稱「我現在有證（中華人民共和國老年人證）」，惟男生仍堅拒讓座，片段亦隨2人不斷對罵而告終。

片段曝光後引來網民兩派看法，有人就批評片中男生沒素質，「年紀輕輕的坐愛心座，還不知道讓老人」、「看着年紀這麼大，還拿着行李的老太太站着，你還（有）臉坐在愛心專用座上？坐着那2個都不是什麼好東西」、「這是專座，不存在禮貌。讓是應該的，我坐專座，看見需要的人立刻起身」、「愛心座，年輕人能不去坐就不坐，除非確實沒啥人」。

不過亦有留言認為大媽態度不應如「老奉」般，「你要請人讓座，態度好一點商量一下可能還可以，但你態度蠻狠，出言不遜，一副別人欠你的樣子，憑什麼給你讓」、「愛心專座不是老人專座，老、幼、病、殘、孕等都在優先之列」、「你年紀大只是你早生幾年，不一定絕對的」，又指讓座非強制形式，應屬自願性則，「別拿沒家教道德綁架沒有讓座的年輕人」。

上海地鐵有工作人員就事件回應，表示車廂內每排座位的第1個座位上方，都會貼有「老弱病殘孕」標示，即屬於愛心專座。地鐵宣傳會建議乘客給老弱病殘障，以及有需要幫助者讓座，但是他們並沒有強制要求和規定。他又指出，若然乘客有需要可以向工作人員提出要求，職員會幫忙跟坐在愛心專座上的乘客溝通，不過願意與否，終究要看乘客意願。

（綜合）