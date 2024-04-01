男債主暴力追數片瘋傳！欠債女遭拖到扶手電梯推下　慘變人肉滾筒

欠債還錢天經地義，但切忌使用暴力！網上流傳1條影片，顯示有男子在浙江杭州1間服裝城內，拉住另1名女子拖行，甚至將她從扶手電梯推下去，女子儼如「人肉滾筒」般滾落樓梯，有拍攝者稱暴力男子來自1間服裝加工廠，因被片中女子拖數，所以採取暴力追債。杭州警方證實發生傷人案件，指女傷者身體多處軟組織受傷，疑犯已被依法採取刑事強制措施。事發影片在網上瘋傳，有網民表示「欠債還錢，天經地義，有人就是欠着不給，耍無賴，但是你傷害他也不對」、「有些事真的無法評判」、「錢沒要到，把自己送進去（警局）」。



男債主當眾拉住欠債女的衣物拖行，女子沒有反抗，任由他拖走。（微博影片截圖）

涉事影片被上載至微博，長約15秒，有拍攝者稱事發今年3月25日，1名來自服裝加工廠的男子因被拖數，所以到浙江杭州1間服裝城內向1名女子追債，綜合閉路電視和拍攝者片段，可見男子拉住女子衣物拖行，女子沒有反抗，任由男子拖走，事件引來其他人側目。鏡頭一轉去到扶手電梯，男子彎腰提起女子腳部，然後將她推下去，女子首先腳上頭下滾落，繼而翻側倒在扶手電梯上。

杭州市公安局拱區墅分局事後發出公告表示，25日晚上網上流傳相關影片，警方經調查後證實當日早上9時55分，46歲江蘇籍李姓女子在拱墅區鳳起路1間商場內，因經濟糾紛和33歲安徽籍胡姓男子發生爭執，繼而被胡男毆打，手機更遭到故意毀壞。

女子翻側倒在扶手電梯上。（微博影片截圖）

警方接報後迅速到場控制胡男，聯絡救護員將李女送院，經初步診斷後，李女多處軟組織受到挫傷，目前已經回家休養，胡男現已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

警方提醒，如果涉及經濟糾紛，當事人如協商不成，應該透過第三方介入調解，抑或法院民事訴訟等正當合法途徑解決，切忌採取過激行為觸犯法律。

網民紛紛討論案件，指出「一碼歸一碼啊，欠債還錢，打人拘留賠錢或判刑」、「這不但要不到錢，民事賠償和刑訴都跑不了」、「這下錢不用給了」。

（綜合）