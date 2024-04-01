公屋富戶│港女憂父母遺人壽保險金 再加資產超限額 房署條例是…
政府最近頻頻出招打擊濫用公屋，房屋署宣布於今年4月2日向超過25萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，要求租戶今年5月底或之前交回。另外，房署亦計劃參考警方「好市民獎」，為成功舉報濫用公屋戶的市民頒發感謝狀及獎賞，料今年內推出。
房署設法打擊富戶濫用公屋問題，有住在公屋的港女則在網上發文表示，父母購買了人壽保險，擔心百年歸老後收到相關保險金，加上自己保險現金價值和儲蓄等，所有資產將會超過限額，屆時可能失去公屋單位，詢問是否應該取消自己的保險。
網民指出「遺產不計入資產」、「如果你自己的人壽就要睇現金價值，現金價值計資產」。根據房署規定，任何保險的現金價值、儲蓄值、積存紅利和利息都要申報，但「租戶可於計算資產淨值時，扣除因戶籍內家庭成員離世而收取的一筆過保險賠償金」，換言之，家人過身後遺下保險金，不計入資產。
樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，自己是獨生女，今年50多歲，父母現時80幾歲至90歲，他們同樣購買了人壽保險，樓主自己由細到大都有買保險，但近日擔心如果日後父母百年歸老，遺下保險金，加上自己保險現金價錢和儲蓄，合共已經少許超出房署的資產限額，擔心「到時會怕冇咗間公屋」，在網上詢問應如何做。
帖文引來網民討論，認為「你父母的人壽，百年歸老之後的理賠應該計遺產，遺產不計資產」，「受保人未死，保單現金價值計入保單持有人資產，受保人身故的一的筆過賠償，包括人壽及意外，不計入受益人公屋住戶資產」。
根據房署規定，公屋必須簽署聲明書，申報持有保險的現金價值、儲蓄值、積存紅利和利息，同時「租戶可於計算資產淨值時，扣除因戶籍內家庭成員離世而收取的一筆過保險賠償金、法定或非法定賠償金及其他特別的財政援助，以及戶籍內家庭成員所收取的危疾保險賠償金。換言之，一家人一起住公屋，購買所有保險都要申報，但如果有家人去世，其遺下保險金，不會計入資產。
（綜合）