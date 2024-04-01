巴士港女vs大叔片瘋傳！港女不滿被碰掀罵戰：唔好走囉　後續慘了

搭巴士人多擠逼易生爭執。本港網絡流傳1段影片，見到大嶼山巴士上有港女疑不滿被大叔碰撞，大鬧巴士與大叔爭執，導致全車停駛，更揚言「（全車）唔好走囉！」。司機與其他乘客見狀紛紛勸架，後來有人「道歉」希望平息事件讓車長開車，但港女未有收口，還愈罵愈大聲，最終被全車乘客「圍攻」。

影片引來網民熱議，不少人批評港女行為自私，「逼巴士係咁㗎喇！怕俾人撞到就坐的士喇！、「累成車人陪妳喺度嘥時間！真係不知所謂！」。



本港網絡流傳1段影片，有港女疑不滿被大叔碰撞，大鬧巴士與大叔爭執，導致全車停駛。片段拍攝不到涉事女子。（影片截圖）

有網民周日（3月31日）在Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」發布1段1分49秒影片，留言形容「大嶼山巴士乘客好好火」。

影片一開始就見到，巴士車廂內司機位至樓梯位都站滿乘客，當時有港女與大叔正在爭執，巴士車長未有開車，站起來勸說「而家全部都唔好有問題喇，好無？」。大叔則質問港女「我撞到妳邊度？我而家問緊妳啊！」。港女回應「你褪返埋啲隻腳啦！人哋兩隻腳拍埋一齊啊！見唔見到啊！」。不過，片段拍攝不到涉事女子。

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雙方爭罵持續，站在旁邊的男乘客無奈表示「1人少句唔好嘈，如果唔係成車唔使走㗎喇……」，惟港女竟揚言「（全車）唔好走囉！你咁樣錐人」。男乘客重複「唉，1人少句啦，1人少句啦……」，亦有女乘客加入勸止，「唔好騷擾司機揸車，擔誤大家時間啊真係」。

不過雙方未有停下，大叔不滿道「妳錐X咗我兩下！」，港女向乘客反嗆「咁係咪佢（大叔）唔啱先，錐人仲話人哋望佢！」。車長唯有再站起來勸說，「大家算啦好無？好小事啫係咪？」，但大叔指「唔係話算唔算啊！而家（港女）錐X咗我兩下，又話我寸，又話我望妳，我都唔知撞到妳邊度！」，而港女反駁，「錐人哋背脊，撞到你，點撞到你啊？你隻腳伸晒出嚟！」。

這時站在旁邊的男乘客再勸說「1人少句」，然而疑似大叔女兒亦加入戰團，向港女表示，「咁而家仲使唔使我老竇話對唔住妳啊？」，港女則說「你錐人有無講句對唔住啊，唔出聲！」，大叔隨即反駁「妳出聲，妳話妳撞到我，妳郁我手，跟住又話我寸！」。

雙方爭執不休，站在旁邊的男乘客明言他首先道歉，希望平息事件，大叔於是向車長指「道咗歉喇，無事喇，開車啦」。當車長坐回座位準備開車，可是港女沒有停下，還愈罵愈大聲，結果被全車乘客圍攻。影片至此結束。

影片引來網民熱議，不少人批評港女行為自私。片段拍攝不到涉事女子。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人批評港女行為自私，「逼巴士係咁㗎喇！怕俾人撞到就坐的士喇！、「累成車人陪妳喺度嘥時間！真係不知所謂！」、「阻住晒司機開車」、「聲大大無貨賣」。也有人認為難定雙方對錯，應讓2人下車「冷靜一下」，以免阻礙其他乘客。