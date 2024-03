移民英國心淡　港男力數移英港人2大罪狀：叫外國人點尊重你呢？

移民後語言也是須考慮問題之一。有移民英國港男就在討論區分享移民數年「最大感慨」,提到遇到2名香港人,對方卻嘲笑廣東話,或只願意說英文而不說廣東話,令他感嘆「連自己語言都唔尊重,人哋外國嘅人哋點尊重你呢?」。

有移民英國港男就在討論區分享移民數年「最大感慨」。(資料圖片)

該港男與妻子和子女於2021年移民英國,至今已移民3年。他近日在連登討論區以「移民最大感慨」為題發文,講述移民英國感受,主要是常用英文,廣東話使用機會少,「本身移咗民幾年,開IT公司平時對客meeting 已經用英文,有陣時去到超級市場見到啲華人面口都只可以講英文,因為唔知係大陸人定係東南亞人,咁都冇辦法啦又係英文,廣東話要講留返屋企講」。

而最令樓主感嘆的,是他遇到2名香港人,對方卻嘲笑廣東話,或只願意說英文而不說廣東話,「返咗1間香港人為主嘅教會都有1段時間,有1日有個香港過嚟嘅小朋友同另1個小朋友講 Are you a nerd?Why are you saying Cantonese?(你是否怪胎?為什麼你說廣東話)又有另外1個媽媽,明明就喺香港教書,又要死喺香港人面前講英文」,質疑「真係唔明廣東話真係咁失禮?」。

樓主最後反問,「連自己語言都唔尊重,人哋外國嘅人哋點尊重你呢?」,強調「移民有時係冇選擇,但係真係唔想自己嘅語言連自己人都唔識尊重」。

帖文引來網民熱議,有人表示不少香港人都會這樣,「有啲香港人係咁,有次順路開車搭埋個冇車嘅香港人,聽到我開車播廣東歌,跟住用英文同我講點解要聽廣東話歌咁老土?」。

也有網民認為沒問題,「去到外國先講當地話有咩咁唔尊重?」、「唔明有咩問題,嚟到英語國家入鄉隨俗講英文都唔得?」、「有時嗰排個腦run慣英文會轉唔到channel」、「同人溝通講咩文又有咩所謂,溝通到就得啦。講乜文又有乜好炫耀同歧視」、「英國講英文是常識吧,忘記過去」、「睇人,身邊好多好proud of 自己文化,同埋中英文都識講」。