移民英國心淡　港男力數移英港人2大罪狀：叫外國人點尊重你呢？

移民後語言也是須考慮問題之一。有移民英國港男就在討論區分享移民數年「最大感慨」，提到遇到2名香港人，對方卻嘲笑廣東話，或只願意說英文而不說廣東話，令他感嘆「連自己語言都唔尊重，人哋外國嘅人哋點尊重你呢？」。

帖文引來網民熱議，有人表示不少香港人都會這樣，「有啲香港人係咁，有次順路開車搭埋個冇車嘅香港人，聽到我開車播廣東歌，跟住用英文同我講點解要聽廣東話歌咁老土？」；但也有網民認為沒問題，「去到外國先講當地話有咩咁唔尊重？」。



有移民英國港男就在討論區分享移民數年「最大感慨」。（資料圖片）

該港男與妻子和子女於2021年移民英國，至今已移民3年。他近日在連登討論區以「移民最大感慨」為題發文，講述移民英國感受，主要是常用英文，廣東話使用機會少，「本身移咗民幾年，開IT公司平時對客meeting 已經用英文，有陣時去到超級市場見到啲華人面口都只可以講英文，因為唔知係大陸人定係東南亞人，咁都冇辦法啦又係英文，廣東話要講留返屋企講」。

而最令樓主感嘆的，是他遇到2名香港人，對方卻嘲笑廣東話，或只願意說英文而不說廣東話，「返咗1間香港人為主嘅教會都有1段時間，有1日有個香港過嚟嘅小朋友同另1個小朋友講 Are you a nerd？Why are you saying Cantonese？（你是否怪胎？為什麼你說廣東話）又有另外1個媽媽，明明就喺香港教書，又要死喺香港人面前講英文」，質疑「真係唔明廣東話真係咁失禮？」。

樓主最後反問，「連自己語言都唔尊重，人哋外國嘅人哋點尊重你呢？」，強調「移民有時係冇選擇，但係真係唔想自己嘅語言連自己人都唔識尊重」。

樓主最後反問，「連自己語言都唔尊重，人哋外國嘅人哋點尊重你呢？」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人表示不少香港人都會這樣，「有啲香港人係咁，有次順路開車搭埋個冇車嘅香港人，聽到我開車播廣東歌，跟住用英文同我講點解要聽廣東話歌咁老土？」。

也有網民認為沒問題，「去到外國先講當地話有咩咁唔尊重？」、「唔明有咩問題，嚟到英語國家入鄉隨俗講英文都唔得？」、「有時嗰排個腦run慣英文會轉唔到channel」、「同人溝通講咩文又有咩所謂，溝通到就得啦。講乜文又有乜好炫耀同歧視」、「英國講英文是常識吧，忘記過去」、「睇人，身邊好多好proud of 自己文化，同埋中英文都識講」。