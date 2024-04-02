香港飲食業死得？復活節長假冷清　網民倡2招自救：要浴火重生

復活節一連4日長假，不少港人選擇離港消費。有網民發現香港商場人流稀疏，餐廳門可羅雀，氣氛蕭條，就連平日要大排長龍的店舖也不需排隊即可內進，令他不禁憂心稱「香港飲食真係死得」，並建議推出假日優惠吸引港人留港消費，假日也不要推20%至30%服務費。

有網民就批評香港食肆有過多附加收費，但是食物質素卻不見改善，導致愈來愈多港人北上消費，「愈做愈乞人憎，乜限時45分鐘，最低消費」、「出品差、服務差、份量少、收得貴」。惟有網民就感嘆餐廳的無奈之舉，或與租金高企有關，「香港再唔減租，等啲食肆減下價，邊有得同深圳鬥」、「歸根究底都係租貴，搞到要日日爆棚先有錢賺」。



有網民留意到復活節4日長假，香港商場人流較平日少，餐廳門可羅雀，氣氛蕭條。（資料圖片）

有網民在香港討論區以「香港飲食真係死得」為題發帖，稱近日復活節長假期間行商場，發現「仲少人過平日」，而平日需要排隊入內的店舖根本不需等候已可直接內進。樓主擔憂一旦港人離港消費的模式形成，難以在短期內逆轉，「可以講香港飲食會愈來愈難做」。他認為香港飲食業要生存就要轉變，指出假日不要再收20%至30%的服務費，反而應該「搞下假日七折大酬賓自救」。他又表示對於香港飲食業的困境不喜不悲，「或者香港服務業需要喺今次困境中浴火重生」。

有網民批評香港有食肆設立的附加收費令港人留港消費欲望下降。（《食神》劇照）

帖文引起網民熱議，有部份網民持相反意見，稱「好多食肆好多人喎，連路邊小食都要排隊」、「同屋企人食飯見到滿晒」，但是較多網民都反映假期時有遇到樓主所提及的情況，餐廳食客人數不多，「昨日12點15入去一間食肆，兩個阿姐正在踎響度唔知搞啲咩，舖內空無一人」、「啲餐廳冚唪唥拍緊烏蠅」。

有人就指出香港餐廳有些「弊病」，包括最低消費、附加服務費等，導致願意留港消費的人愈來愈少，「愈做愈乞人憎，乜限時45分鐘，最低消費XX起」、「限時飲食呢啲趕客」、「出品差、服務差、份量少、收得貴」、「十分價錢，一分服務」、「不如的廚練好基本功先，唔好咁多中央廚房嘢」。但有網民就認為食肆收費手段與租金高企有一定關係，實屬無奈，「客人愈少愈要加二加三（服務費），唔係點維皮呢？」、「香港再唔減租，等啲食肆減下價，邊有得同深圳鬥」、「歸根究底都係租貴，搞到要日日爆棚先有錢賺」。

（香港討論區）