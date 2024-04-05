小偷出沒？元朗街市疑有人偷竊　女扒手1招遮擋　拉開背囊即出手

在人多的地方真的要提高警覺，小心財物！元朗街市近日疑似發生偷竊案，有網民在社交平台上傳影片，影片顯示有「女扒手」疑似借用擠迫的人群，緊貼1名女子的後背，再利用環保袋作遮掩，伸手拉開其背囊盜取財物。失主感覺異樣，駐足查看背囊，惟「女扒手」已經得手並逃之夭夭。有網民指失主最後有成功取回財物，不過影片中未有顯示。事件引起網民熱議，不少人表示震驚，「好猖狂」、「好誇張啊！追住摷」。



網上流傳影片，指元朗大橋街市疑有女子偷取他人財物。（FB影片截圖）

該段影片近日在facebook的天水圍及元朗居民群組上流傳。上傳影片的網民表示，事件發生於元朗大橋街市內，而影片的俯視及多角度拍攝似乎是監控鏡頭所攝。從影片可見，當時街市內人潮頗多，熙來攘往，1名穿深紫色上衣、拿綠色環保袋、束髮髻女子正尾隨1名穿粉色上衣、背背囊的短髮女子。紫衫女子用環保袋做遮掩，伸手拉開粉衫女子的背囊再探手入內，粉衫女子感到背囊被拉扯，於是停下腳步回頭看。紫衫女子則似乎已得手，急步向反方向離開。

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影片角度未能清晰拍得紫衫女子手中是否握有粉衫女子財物，而影片最後是粉衫女子往紫衫女子離開方向走去。樓主在帖文表示「小心扒手，一旦發現目標，環保袋另一用途……掩護」。

影片引起網民熱議，有部份網民認為片中紫衫女外貌似是外籍人士，不過因為影片畫面略模糊，加上紫衫女戴上口罩，故未能肯定。不少網民對「女扒手」的行為表示震驚，「嘩！幾X純熟」、「好猖狂」、「好誇張啊！追住摷」，亦有人關心失主是否成功取回財物，「有冇下文？」、「最尾攞唔攞得返」，而樓主就簡單回應「攞返」，但就未有細述失主取回財物的經過及有否報警。

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