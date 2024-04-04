清明節拜山食祭品乳豬　表姐夫震驚：食畀先人嘅嘢？　網民咁講…

清明節是孝子賢孫帶同祭品拜祭先人的日子。有港男在網上發文表示，適逢復活節和清明節長假期，早前與親戚往拜山，在拜祭完爺爺後，大家即場分了乳豬進食，當中表姐夫是第一次跟隨眾人拜山，見到「分乳豬」即激動表示「點會食畀先人嘅嘢㗎？」，但大家笑言「阿爺係自己人，佢見到我哋一齊食，不知幾開心」。網民紛紛留言會吃拜山食品，指「有咩問題？大家一齊食飯，只不過佢過咗身」、「拜過祖先或神嘅祭品係可以食，拜鬼就唔得喎」。



清明節是孝子賢孫帶同祭品拜祭先人的日子。（《陰陽路五之一見發財》電影截圖）

樓主在「香港討論區」表示，每次拜山，親戚都會準備1隻乳豬、鴨蛋、生果，以及飲品拜祭已逝世的爺爺，過往都是拜祭完後即場分乳豬來食，其他食物就會由眾人安排分開走帶返家中。

在剛過去的長假期中，樓主亦有與家人去拜山，當中表姐夫是新婚，所以第一次跟隨眾人拜山。當大家拜祭完後如常分食乳豬，表姐夫表現激動，詢問「點會食畀先人嘅嘢㗎？呢啲係祭品點會食？」，但一大班親戚都笑言「阿爺係自己人，佢見到我地一齊食，不知幾開心」。

樓主一家人每次拜祭後都會吃祭品，認為沒有問題。（《陰陽路五之一見發財》電影截圖）

樓主在帖文表示，自己由細到大跟隨親戚習慣，覺得吃祭品沒有問題，但不知其他人拜山後會否食祭品。網民紛紛指「拜完山祭品可以食，冇問題」、「唔食得？食物珍貴，切勿浪費！買隻雞好貴」、「拜自己人有咩嘢所謂，自己決定啦」，亦有人指「唔會要，驚變壞，（有）腸胃炎」、「大熱天時拜完山焗住呀，小心肚痛呀」。有網稱會拜祭先人的拜品，但農曆七月拜鬼門關的祭品則不會吃，「拜過祖先或神嘅祭品係可以食，拜鬼就唔得喎」。

（香港討論區）