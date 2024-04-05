台麥當勞MMA｜白衣男三度起飛腳　黑褸男擸櫈還擊　網民咁講絕了

一言不合仍要保持冷靜，切忌大打出手！網上最近流傳1條影片，顯示2名男子在台灣1間麥當勞內打架，身穿白衣的眼鏡男不但三度起飛腳，而且抓對方頭髮，打到黑褸染髮男拖鞋一度鬆脫，隨即就地取材，拿起膠櫈還擊！白衣男疑深明「怯，就輸一世」的道理，繼續與黑褸男埋身肉搏，其後更抓住膠櫈，令武器無用武之地，繼而向對方說了數句，未知雙方是否講和。網民睇片後紛紛笑言「食麥當勞都可以咁躁」、「太熱氣」。



身穿白衣的眼鏡男先抓向黑褸染髮男的頭髮。（facebook群組「麥當勞關注組（香港）🇭🇰」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「麥當勞關注組（香港）🇭🇰」，長約25秒，可見身穿白衣的眼鏡男先抓向黑褸染髮男的頭髮，繼而出腿，黑褸男2隻拖鞋鬆脫，由於白衣男出腿後退數步拉開戰況，附近食客紛紛閃避，有一把女聲勸阻稱「不要這樣子，先生！」，但2人都沒有聽從。

白衣男向黑褸男低聲說了數句，相信可能是講和或安撫對方。（facebook群組「麥當勞關注組（香港）🇭🇰」影片截圖）

隨後黑褸男赤足上前，白衣男即起飛腳踢中對方，相信黑褸男自知空手不敵，於是打算就地取材反擊。白衣男見狀一度阻止，情況比較混亂，鏡頭曾轉往另一邊，其後再次直擊戰況，見黑褸男已經手持膠櫈，但白衣男沒有退縮，反而上前和黑褸男肉搏，再次用腳踢向對方，甚至用力抓住膠櫈。黑褸男雖不及白衣男大力，但仍然沒有放手，轉了一圈後，兩男近距離對峙。

其後白衣男向黑褸男低聲說了數句，相信可能是講和或安撫對方，黑褸男一度想繼續還擊，但白衣男拚命緊抓膠櫈，雙方暫時罷手，其間1名身穿紅衣的女子明明坐得最近戰場，但一直沒有離開，影片到此結束。

網民根據女聲口音，估計事發麥當勞位於台灣，紛紛笑言「擸嘢，低（檔）啲喎」、「白衫有啲料到，用腳拉開距離」、「白衫食過夜粥」。

（facebook群組「麥當勞關注組（香港）🇭🇰」）