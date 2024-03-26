港鐵MMA│黑衣男vs壯漢　1句「你老幾？」開打叫落車隻揪　後續竟…

【港鐵MMA】港鐵車廂爭執時有發生，本港網絡流傳1段影片，見到港鐵車廂內座位上有2名男子爭執，其中背心壯漢疑似因座位問題被挑釁，反嗆旁邊戴眼鏡黑衫男子「你鍾意？我夠鍾意坐喺度，X你老X，你老幾啊？」，其後更按着黑衣男阻止對方離開。黑衣男掙扎站起時，出手打背心壯漢一下泄憤，令背心壯漢怒氣更盛，要求黑衣男「落車」疑似想「隻揪」。然而黑衣男反駁「你老X就落車」後，返回座位坐下，背心壯漢則站在前方，雙方對峙直至影片結束。

影片引來網民關注，有人認為無論如何爭執都不應訴諸暴力，應互諒互讓，也有網民揶揄，「問人老幾多餘，落車，隻揪」。



本港網絡流傳1段影片，見到港鐵車廂內座位上有2名男子爭執，雙方其後動手。（影片截圖）

該段26秒港鐵兩男爭執影片在Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」流傳。影片見到，港鐵車廂其中一卡座位上有2名男子正在爭執，其中穿背心壯漢向坐在旁邊的黑衣男子表示，「你鍾意？我夠鍾意坐喺度！X你老X，你真係……你老幾啊？」，並用左手按着黑衣男，防止黑衣男離開。

黑衣男 vs 壯漢過程逐格睇▼▼▼

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黑衣男幾經掙扎終於擺脫壯漢的左手，出手打背心壯漢一下泄憤後站起來，壯漢被激怒，隨即站起來向黑衣男步步進逼，「拿你打我啊？得，同我落車！落車！X你老X」，並用連環推掌推黑衣男往車門位置。

被推到車門的黑衣男稍稍喘息，就向周圍乘客大聲說，「嗱，大家見到佢郁手啦！」，壯漢激動反駁「你頭先郁手先㗎，X你老X！」，並重複叫黑衣男「落車！」。黑衣男聞言反嗆「你老X就落車！」，邊說邊返回座位坐下，背心男站在前方，雙方對峙直至影片結束。

影片引來網民關注，有人認為無論如何爭執都不應訴諸暴力。（影片截圖）

影片引來網民關注，有人認為無論如何爭執都不應訴諸暴力，應互諒互讓，也有網民揶揄，「問人老幾多餘，落車，隻揪」。