屯門男等小巴1小時都無車　詛咒司機反遭網民嘲︰戇X，成個鐘都等

公共交通服務受多種因素影響，未必與司機有直接關係。有港男在網上表示，自己日前在屯門等候專線小巴，詎料由早上9時半等到10時半，等足1個小時，但卻是「一架都無」，故懷疑「啲司機死晒，一係唔想做」。港男詛咒司機的言論未獲網民支持，反圍攻批評「咁你做乜咒啲司機死？司機都係打工咋！你要X咪X間公司囉！班司機冇罪㗎！」，更嘲笑樓主自吃苦果，「你戇X啫，成個鐘都等」。



樓主稱等了1個小時都沒有小巴經過，於是在網上發帖咒罵司機。示意圖，非涉事小巴站。（資料圖片）

樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」指，自己有一天打算乘搭來往屯門碼頭和落馬洲的專線小巴，由早上9時半開始等車，但他等了大約1個小時仍然無車，樓主在帖文咒罵「啲司機死晒，一係唔想做」，狠批服務質素差劣。

但網民不齒樓主詛咒司機，紛紛留言指責其態度，樓主最終刪除帖文，但網民截圖再繼續在同一個群組批評。樓主則回應指自己曾經致電站頭，「兩邊都有打，無人聽！」，指明明站牌寫住30至45分鐘一班車，他甚至曾叫停1輛同公司、不同路線的小巴查詢，司機解釋指該條路線的小巴仍然經營，但尚未開車。

有網民解釋小巴「滿人就會直上公路」，所以不一定會經過樓主等候的站頭。（示意圖/資料圖片/鄧宇詩攝）

網民對樓主解釋全不賣帳，指出「所以？司機決定幾時開車？開幾多車？」、「小巴站牌，都有站頭電話，等得耐打去站頭啦」、「究竟要幾戇X，先會等一個鐘都唔坐第二部車？」，亦有人解釋小巴「滿人就會直上公路」，故不一定會經過樓主的車站。

（facebook群組「屯門公路塞車關注組」）