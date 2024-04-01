空姐憑乘客着乜鞋判斷「西客指數」　網民超認同　着呢種鞋最難搞

美國空服員雪兒（Cheryl Killough）分享，她能夠根據乘客的「鞋子」，判斷此人的性格與行為。



其中又以「毛茸茸女性拖鞋」的主人最難搞，觀察結果引發網友熱議。

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雪兒在TikTok發布一系列影片表示，穿New Balance運動鞋的乘客「可能8年沒飛了，卻是我這輩子遇過最可愛的人」。

洞洞鞋的主人「在這趟航班前沒有洗澡，運動褲上可能有至少1個污漬」。

穿雪靴表示「搭飛機時可能非常友善」，但如果穿的是毛茸茸女性拖鞋，「我希望我們今天過得愉快」，暗示穿這種鞋的乘客往往很難搞。

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如果乘客穿Timberland，「萬一我們在飛機上發生緊急狀況，我會立刻找到這個人，因為他絕對能夠做些粗活」。

如果有人搭飛機穿Hoka運動鞋，「飛機上出現醫療狀況，我也會馬上找這個人，因為他很可能是護士」。

穿登山鞋的乘客往往「知道我們坐的是哪種飛機、目前飛越哪座城市、降落在哪個登機口，而且會提前3小時到機場」。

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她也坦言不信任穿高筒Nike Air Jordan的人，「他們登機時非常友善，但只要誤點或事情沒照他們意願進行，就會變成我見過最討厭、最沒禮貌的人」。

許多網友紛紛贊同雪兒的細微觀察，但也有人認為，選擇穿一雙鞋的原因很多，這些都只是刻板印象罷了。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】