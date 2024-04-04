清明拜山｜4歲外甥突說1句話全家心寒　回家反覆發燒　網民咁教路

【清明節／拜山／祭祖】清明節是華人祭祖的日子，然而有些家庭出於各種考量會避免帶同年幼孩子前往拜祭。近日有網民憂心發帖，稱4歲外甥隨他們一家拜山，其間突然見到多了個「姨姨」，但他們幾人中根本沒有姨姨，也沒有人看到孩子口中的「姨姨」。拜完山後，樓主的外甥就開始反覆發燒，看了醫生也不見好轉，故他們一家擔心孩子是「見到某啲嘢」，於是發帖求助。



有網民稱4歲外甥拜山時突然見到多了個「姨姨」，拜完山後就開始反覆發燒。（《陰陽路五之一見發財》電影截圖）

該網民在香港討論區以「小朋友拜完山之後就唔舒服」為題發帖，稱與家人清明祭祖，姊姊帶着4歲的外甥一起拜山。其間，外甥突然開口詢問「點解有個姨姨同我哋一齊」，而當時就只有樓主他們一家，並無他人，也不見所謂的「姨姨」。樓主一家只當是小孩子眼花亂說話，並未太在意，但是拜完山後，外甥就開始發燒，「不停瞓，但係除咗發燒又冇其他病症」。

樓主指其姊後來有帶孩子看醫生，不過外甥吃藥退燒後又再次發燒，他們不由擔心其他可能，於是向網民詢問，「覺得有可能拜山時見到某啲嘢搞到發燒，有冇呢個可能？」。

有網民認為兒童反覆發燒可大可小，建議樓主家人先帶孩子看醫生吃藥確保退燒。（示意圖，GettyImages）

面對樓主的求助，不少熱心網民留言回應，有網民指年幼孩童氣場較弱，拜山時易受磁場影響，亦有人憂心樓主外甥撞邪，建議樓主家人到紙紮舖「查日腳」，亦即查《通勝》中的日腳，從而得知外甥當日是否沖犯鬼邪，並找方法化解，「小朋友係易睇到嘢。查吓日腳燒啲嘢安心啲」、「所以有啲家長唔畀小朋友嚟，等再大個啲先叫去」、「你又咪話唔信，拜下無壞！」。

另外有網民就指兒童反覆發燒可大可小，認為樓主家人首要任務應是帶孩子看醫生吃藥確保退燒，「梗係睇醫生退咗燒先再做其他嘢啦」。亦有人認為幼兒免疫力不足，可能是拜山人多擠迫感染病毒，「遇到啲污穢嘢：病毒」、「我個女又係斷斷續續發燒2個星期，好返幾日又燒返，我老婆個friend（朋友）又話可能有污糟嘢，叫我去衣紙店查下日腳…我帶個女去法國醫院睇多次醫生，驗出係肺炎支原體」、「朋友個仔又係發燒幾日，仲要夜晚先發，睇咗2次家庭醫生都話無事，係咪好靈異呢？一睇兒科話中咗隻鼻病毒要留5日院，真人真事」。

（香港討論區）