尖沙咀廣東道去百樂酒店！的士嫌路程短拒載網公審　網民反應兩極

的士司機服務不時引來討論，日前就有乘客大呻遇到的士拒載事件，指當時她在廣東道的士站，因為「迫於無奈」才會選坐的士，惟告知司機目的地後便遭對方拒載，故揶揄「好客之道？」事件引來網民熱議，有人批評的士司機拒載，「畀錢搭的士都要講明原因，都唔知乜嘢世界」；亦有人覺得樓主「阻人搵食」，「自知路程短就唔好截站頭車係香港人常識嚟」，認為樓主應「通氣」或將心比己，選擇乘坐其他的士。



有乘客不滿被的士司機拒載，於網上公審引來熱議。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

該乘客於4月1日在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳1張圖片，顯示她當時正身處尖沙咀廣東道的的士站，她不滿地指控圖中的士司機，聽到她是前往百樂酒店後便拒載。她表示當時是「迫於無奈」才會選擇乘搭的士，故諷刺對方舉動「好客之道？」

根據網上地圖顯示，若然由尖沙咀廣東道的士站前往百樂酒店，經由梳士巴利道行駛，只需要約5分鐘車程，相信該司機嫌路程偏短，所以拒絕載客。

有人指的士既然排隊頭，意味想載長途客，樓主理應「通氣」選坐其他的士。（示意圖／資料圖片）

事件引來網民兩派討論，有人批評的士司機「揀客」舉動，「界錢搭的士都要講明原因，都唔知乜嘢世界」、「搭的士變咗攞苦嚟辛」、「你唔係OnX到問咗先上車掛」、「坐的士一嘢開門，坐低先講去邊㗎嘛」、「畀我上車的話，唔去就報警」。不過有留言指出「大部分尖沙咀搵食的士佬都係笠住枝旗，較低半隻窗，唔係（去）機場嘅就叫你搵第部」，又或者「你唔講去邊唔會開門」。

惟有人覺得樓主不應「阻人搵食」，「短程唔會去的士站」、「排緊頭位喎，人哋都真係花咗時間去等嘅」、「將心比己，自知路程短就唔好截站頭車係香港人常識嚟。條廣東道咁多的士係要搞人？你都幾低質」。不過其他人就反駁，「揸得的士預咗短程」、「排得站就預咗，佢唔排咪無事」、「一般乘客點知的士喺站頭唔載短途客？法例客許？真係唔知邊個低質」，故有網民貼出的士投訴表格連結，建議樓主舉報對方。

（FB「車cam L（香港群組）」）