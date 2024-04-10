餐廳老闆好心幫助窮大學生　收$5一餐隨便食　慘被拖欠$6000餐費

好心無好報？杭州1名餐廳老闆去年暑假期間到店舖附近的公眾泳池游泳，意外得知8、9名在泳館做暑期工的大學生沒錢吃飯。老闆出於善心，決定以「幫扶」形式幫助他們，提出在他們於泳池工作的2個月內，象徵性地收取他們每人每餐5元（人民幣，下同，約5.4港元）的飯錢，讓他們每日2餐隨便點菜。這本是老闆善意之舉，豈料這群大學生去年在泳館的工作結束後，至今仍未支付相關餐費，目前尚拖欠老闆5,595元（約6,056港元），並對老闆的追討不聞不問。



杭州1名餐廳老闆因白手起家吃過苦，特別體諒8、9名在泳池打暑期工的大學生沒錢吃飯，決定出手相助。（「1818黃金眼」微博影片截圖）

浙江電視台《1818黃金眼》於4日播出的節目中，聯絡上該名郭姓老闆訴說經歷。郭老闆是湖北人，10多年前離開家鄉到杭州拼搏，經過多年努力，終於成為連鎖餐飲機構老闆，目前在杭州經營10多間餐廳，包括一些中式快餐店，算是有所成就。

去年7月，郭老闆到餐廳附近的泳館游泳，發現多了8、9個在游泳館兼職做暑期工的大學生。郭老闆聽到對方聊天內容，知道這群大學生因未出糧「沒錢吃飯」而苦惱，並打算「一天就吃一頓飯」來省錢。

郭老闆聯想到自己白手起家吃過不少苦，認為這些大學生於暑假找兼職工作也實屬難得。於是在了解過情況後，郭老闆出於好心，提議象徵性地收取他們每人每餐5元人民幣（約5.4港元）讓他們「隨便吃」，1日為他們安排2餐葷素配搭的飯菜，並會把午飯送到游泳館給他們，晚飯可以到店內吃。據店員所指，普通客人1個菜式收費約為10多元。郭老闆解釋其實5元人民幣根本不夠支付成本，「我說反正也不賺你錢」，並形容此舉就是「幫扶性質」。學生們也同意安排，於是7、8月連續2月也接受郭老闆的幫助。

本來雙方商議是每月結算飯錢，但7月底時，學生們表示「公司沒發工資」，便打算連同8月份再結帳。根據郭老闆與學生們的對話記錄，他們7、8個人的飯錢分別為7月2,175元（約2,354港元）、8月3,420元（約3,702港元），總數是5,595元（約6,056港元）。換算下來，他們共吃了1,000多餐。然而，暑假結束已7個月，該群大學生至今卻仍未付款，也沒有回覆郭老闆。

郭老闆過去數月一直就此事與泳館其中1名教練徐姓同學查詢，希望對方幫忙聯絡、提醒學生支付餐費，並表示學生們平均每人餐費也就幾百元，希望他們能盡快結帳。徐教練曾回應「那些都是學生，現在天天找我要工資，他們也沒有錢，等着發工資」。惟自今年2月2日起，郭老闆再度與徐教練聯繫卻不再得到回應。

當地傳媒近日聯繫上徐教練，徐教練解釋是因為公司沒有支付薪金，他與學生們都沒有辦法，「他們都是學生，學生他們1個月生活費才1,000多塊錢。他們如果給了這個錢（指拖欠郭老闆的餐費），他們就沒有錢去吃飯了啊，而且他們也不會給的」。對此，郭老闆坦言感到「有一點寒人心」。他又表示發現那群大學生中有人已經畢業並取得體育教師資格，他勸勉對方作為老師更應該做好榜樣。

節目播出後，也有不少內地媒體報道事件，不過郭老闆強調不想民眾誤會他是想推廣餐廳，因此不願公開店舖名稱。相關事件亦在網上引起極大迴響，網民相當關注事件走向，並呼籲該群大學生盡快支付拖欠的餐費，稱「不該讓好心人寒心」。但是，涉事的數名大學生始終未有聯絡郭老闆。郭老闆於5日表示，日後仍會保持善良及正義，「就算這個事以後我再遇到，還是會幫的，不會因為他們改變自己」。

有網民批評該群大學生，「吃了人家2月飯，飯錢也不給，什麽人啊」、「好人的心就是這麽被騙涼的」、「8、9個人平均下來一個人才幾百塊錢，怎麽就還不上了」、「一直說沒結工資，當時如果沒這位老闆，那兩個月難道就不吃飯嗎？這麽久了，每個月省點也付得了」。也有人認為如果泳館真的沒付薪金，該群學生也應該向對方追討，並好好向郭老闆解釋情況。

（綜合）