食霸王餐？2男食糖水$85　唔埋單前後腳離場　店舖咁尋人獲讚專業

公然食霸王餐？大圍有糖水店日前公開閉路電視（CCTV）片段尋人，指有2名男客人到店內光顧並點選兩樣糖水，合共應付85元，可惜2人吃完後便「前後腳」離開店舖，完全沒有付款。店方只好公開畫面，幽默地搭配旁白，善意「提醒」當事人前往「找數」，惟截至昨晚（28日），糖水店仍未收回兩人所欠的款項。



片段曝光後惹來網民關注，有人批評2名男子無品，「原來兩個人嘅人格就值85蚊」、「一個唔記得畀錢就話啫，又會兩個同一時間都唔記得畀錢？」、「根本就係有心走單」。不過亦有人更為留意鬼馬旁白，認為配音男子非常專業，「人物角色清楚，犯案過程清楚」、「去試下In（Interview）配音（認真）」。



2男子在糖水舖用餐後，沒有付款直接離開，糖水舖公開CCTV尋人。（FB「糖宮甜品專門店」影片截圖）

「等着你回來！」大圍糖水店於facebook專頁「糖宮甜品專門店」分享CCTV片段尋人，指「知道你哋兩位唔係有心嘅，知道你哋兩位並唔係有組織有目的嘅，希望你哋盡快返嚟埋返張單啦」。片段所示，事發於上周日（25日）晚上8時許，店內客人眾多，有2名男子到店內光顧，當時他們坐近收銀機旁位置，兩人分別點叫芋圓紫米露和楊支廿露，2款糖水合共85元。

不過畫面可見，坐近牆壁穿灰衫男子不停「左望右望」留意店員舉動，當坐近走廊男子匆忙吃完糖水後，灰衫男子便開始執拾個人物品準備離去。之後灰衫男子率先起身離開店舖，而走廊男子亦緊隨其後，兩人「前後腳」離開，完全沒有付款意欲。糖水店公開二人容貌以及帳單，「善意提醒」並表示理解兩人並非有意「走數」，只盼他們可以盡快「埋返張單」。

不過片段最吸睛莫過於是旁白，面對被客人「走數」完全沒有動怒，反而使用從容語氣清楚完整表達事件，聲線尤如電台主持般，抑揚頓挫富有節奏，再配以幽默方式形容，如「兩位主角終於進場」、「策劃逃生路線」等等，引起網民關注。

片段曝光後不少網民都「錯晒重點」，紛紛大讚片中旁白男士專業，「被糖水舖耽誤的專業旁白（員）」、「人物角色清楚，犯案過程清楚， 最緊要講咗咁耐都無鬧呢兩條友半句，老友你真係入錯行」、「另類又較新穎嘅追數方式，I like it」、「語氣拿捏得剛剛好」、「好有婚禮司儀Feel，把聲夠機警」，又建議對方「去試下In（Interview）配音（認真）」。

雖有人分享曾「大頭蝦」忘記付款，猜測對方或是無心之失，「有時諗諗下嘢太入神，真係唔記得」，其他人就反駁「一個唔記得畀錢就話啫，又會兩個同一時間都唔記得畀錢？」，故狠斥2名「走數」男子無品，「大人大姐身光頸靚，真係勁核突」、「根本就係有心走單」、「好明顯係慣犯，相信（有）唔少受害商店」、「原來兩個人嘅人格就值85蚊」、「$85都要走數 ，替佢哋可悲」、「全世界都知呢2條X樣食嘢唔畀錢，真係無X晒面」。

有網民就建議糖水店報警，惟專頁負責人指「走數」大多未必能成功拘捕當事人，亦不想浪費納稅人錢￼。其他人又稱「貼佢哋個樣喺門口啦」，或者「下次收咗錢先出糖水畀客，保障自己」，負責人卻稱因營運程序問題難以做到。糖水店於留言區表示，直至28日晚上，2名男子仍未聯絡他們，亦沒有收到對方所欠的金額。

（FB「糖宮甜品專門店」）