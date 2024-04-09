7歲女突染A型鏈球菌　身體變紫開刀9次手腳截肢　醫生指已現惡菌

感染A型鏈球菌，後果可大可小！美國1名7歲女童突然感覺不適，整個身體呈現紫色，而且出現腫脹，父母趕忙將愛女送院，醫生經診治後證實女童感染A型鏈球菌，甚至引發敗血症，醫生1個月內為她進行9次手術，當中包括4次截肢，雖然女童失去雙手雙腳，但成功脫離危險期，暫時未知感染原因，面對長遠復康之路，家人公開籌款，希望有熱心人幫忙讓助他們度過經濟難關。



當地醫生指任何人都有機會感染鏈球菌，而近日美國出現一種更具侵襲性的A型鏈球菌菌株，提醒民眾多刻洗手，以減少受感染機會。

7歲女童維多利亞和家人感情要好。（網上圖片）

維克多（Victor Pasten Morales）和奧布杜利亞（Obdulia Pasten Morales）育有4名小孩，當中包括7歲女兒維多利亞（Victoria Pasten Morales），一家人住在美國亞利桑那州鳳凰城。

維多利亞就讀小學二年級，原本生活與一般兒童無異，但噩夢突然襲來，事發本年2月29日凌晨時分，維多利亞突然痛醒，去到早上情況沒有好轉，更出現發燒和嘔吐徵狀。維克多形容女兒「整個身體開始變成紫色，甚至腫脹」，於是將她送到鳳凰城兒童醫院。

兒科醫生經診治後，相信維多利亞感染A型鏈球菌，甚至引發敗血症，無法將血液輸送到四肢，導致手腳缺氧壞死，腎臟一度受到影響。維多利亞在2周內為進行了9次手術，當中包括4次截肢，最終能保住性命。維多利亞病情轉趨穩定，毋須使用呼吸機，但暫時仍在兒科深切治療部留醫，要服藥鎮痛，但她仍然保持樂觀，向醫護人員和探病師生露笑容。

維多利亞的家人希望透過GoFundMe籌集10萬美元（約78萬港元），支付她的醫療費和日後其他支出。（GoFundMe網站圖片）

維克多和奧布杜利亞日前接受訪問，慶幸愛女拾回一命，但同樣感到難過，「女兒本身喜歡繪畫，但目前失去手腳，不得不適應新生活」。父母形容維多利亞是小戰士，預計要接受長時間物理治療，形容女兒要承受身心挑戰，復康之路非常漫長，現時希望透過GoFundMe籌集10萬美元（約78萬港元）以支付醫療費和生活費，熱心人已捐出4.5萬美元（約35萬港元）。

被問及感染原因，維克多表示不知道細菌從何而來；有醫生回應傳媒查詢時，指任何人都有機會感染鏈球菌，過去幾個月，美國出現一種更具侵襲性的A型鏈球菌菌株，疾病預防控制中心最近建議醫生留意情況，同時提醒民眾時刻洗手，以減少受感染機會。

（綜合）