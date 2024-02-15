危險！50歲男這樣吃血腸「黑布丁」　感染豬鏈球菌全身發紫敗血亡

食物生吃存有一定健康風險，嚴重甚至會喪命！越南有50歲男子吃了他十分喜歡的「黑布丁」血腸，出現腹瀉、發高燒及發冷等症狀，家人緊急將他送往醫院救治，被診斷為豬鏈球菌引起的敗血性休克，醫生開了抗生素及插管，緊急轉移轉到其他醫院後。但男子數小時便陷入昏迷，全身出現紫色斑紋，雖經搶救後心臟再跳動，但後來病情轉差，3天後宣告死亡。



50歲男子吃了豬血、脂肪和碎肉做成的血腸「黑布丁」，因豬鏈球菌引起敗血性休克，最後死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，這名居於南定省的50歲男子身體一向健康，他為了與朋友一起過年，在1月20日做了他十分喜歡吃的「黑布丁」，即是用豬血、脂肪和碎肉做成的血腸。可是他吃後第2天，突然感到全身疼痛，不斷肚瀉，還出現發高燒、發冷及四肢發紫等症狀，家人緊急將他送往醫院急救。

事主被診斷因豬鏈球菌引起敗血性休克，醫生開了抗生素、升壓劑及要插管搶救，並將事主轉移到其他醫院，可是不到5個小時，事主陷入昏迷，全身出現紫色斑紋，從臉、手臂到雙腳也有紫班，他一度心臟停頓，搶救後心跳恢復，但他的病情仍未好轉，在1月23日死亡。

豬鏈球菌是常見的傳染病，細菌會出現在幼豬的扁桃腺、鼻腔、消化道等位置，如生吃或食用未煮熟的豬製品，非常容易受感染。（網上圖片）

當地中央熱帶疾病醫院綜合科副主任Nguyen Quoc Phuong醫生指，事主的死因是由豬鏈球菌引起的敗血性休克，伴隨多重器官衰竭、代謝性酸中毒及凝血病。

豬鏈球菌是常見的傳染病，細菌會出現在幼豬的扁桃腺、鼻腔、消化道等位置，如生吃或食用未煮熟豬製品，非常容易受感染，而豬鏈球菌感染引起的死亡率很高，目前沒有疫苗可以預防，只能確保畜牧業、食品安全衛生、加工食用熟豬產品及不吃黑布丁等措施防止染病。