邊用廁所邊玩手機　醫生警告隨時惡菌奪命　提醒3大清潔手機時刻

都市人和手機形影不離，連去廁所都會繼續玩手機，但原來暗藏危機。台灣1名醫生在網上發文分享，根據多份研究報告，手機表面不時升溫，有利於微生物生存和生長，包括細菌，例如金黃葡萄球菌和大腸桿菌，隨時引發致命疾病，尤其是洗手間成為細菌溫床，容易依附手機，情況更加嚴重。他提醒民眾有3大潔機時刻，必須按時清潔手機。



洗手間是細菌溫床，細菌容易依附手機。（《上流寄生族》電影劇照）

大腸直腸外科醫生陳威佑在其個人facebook專頁表示，由於手機經常和用家的手臉接觸，所以機身會升溫至有利於微生物生存和生長的溫度，根據統計，高達72%的受訪者不會定時清潔手機，繼而令到手機成為潛在的感染源。

多份論文證實手機存在對人體有害的病菌，當中國際醫學刊物《Travel Medicine and Infectious Disease》2020年發表1份納入24個國家共計56篇研究的論文，顯示手機污染率高達68%，大多數手機上存在可能會對身體產生不良影響的細菌或污染，16項研究報告指出手機上有黴菌，可能引起人體過敏等不適的反應，超過三分之一資料指出手機上會出現抗藥性細菌，例如金黃葡萄球菌和大腸桿菌，甚至部份細菌會對酒精消毒有抗性。

大腸直腸外科醫生陳威佑提醒民眾清潔手機。（facebook專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」圖片）

陳醫生指出，大腸桿菌和葡萄球菌是大便中常見的細菌，前者菌株容易引起腹瀉或腸外疾病，而金黃葡萄球菌可能引起的疾病，由輕至重，從皮膚感染至致命的組織感染、肺炎和敗血症等，因此其抗藥性不容忽視。

陳醫生建議民眾可以使用酒精棉片或將酒精噴在衛生紙上擦拭手機，強調3大清潔手機的時刻，分別是從戶外回到家中、用餐前，以及如廁後。

手機依附不少細菌，所以回到家時除了要先清潔雙手和更換乾淨衣服之外，也要清潔手機，另外，很多人用餐時也會使用手機，為了避免邊用餐邊用手機，連同細菌吃下肚，因此務必洗手和清潔手機，如果上廁所時有使用手機的習慣，一定要在如廁後洗手，並清潔手機。

（facebook專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」）