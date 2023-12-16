抹布上全是大腸桿菌？使用1周已比馬桶髒10倍　建議用後這樣清潔

調查顯示，一個全新抹布，使用1個禮拜後，含菌數高達300億個、且菌落數上萬個。



相較之下，每2天清理一次的住家地板菌落數約500個、馬桶坐墊的菌落數也只約1000個。

洗淨的盤碟叉匙別再用布抹！點圖放大看看保持抹布清潔的正確方法：

+ 14

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出店家抹布「蟲蟲四伏」的危害。店家使用的抹布，本來就容易藏有大量細菌，尤其在潮濕環境下，細菌容易繁殖。

有一項研究發現，你只要在廚房潮濕環境中，放置兩天的抹布沒有用，其抹布細菌量，自然就可能高達6.3億CFU/g，這些可比傳統的厚質吸水抹布細菌量高出許多。

黃軒表示，根據毛里裘斯大學健康科學部門的科研團隊進行的研究，他們測試了100塊已使用1個月的廚房抹布，包括進行細菌培植。

【延伸閱讀】你洗衣機有冇出現呢啲「紫菜碎」？毛巾狂抹都冇用 過來人教咁做（點圖放大瀏覽）：

+ 14

結果發現49%抹布帶菌，當中36.7%分別驗出有大腸桿菌和腸道球菌，14.3%驗出金黃葡萄球菌。

調查顯示，一個全新抹布，使用1個禮拜後，含菌數高達300億個、且菌落數上萬個，相較之下，而每2天清理一次的住家地板菌落數約500個、馬桶坐墊的菌落數也只約1000個，且小吃店抹布上，都是大腸桿菌，容易引發食物中毒、腹瀉。

黃軒表示，小吃店的抹布，如果沒有好好清潔，比家中的馬桶還更髒。

【延伸閱讀】牛油果的熟度不是看果皮顏色 教你簡單判斷法 1招延長保鮮1個月（點圖放大瀏覽）：

+ 10

如何發現店家抹布有細菌？

1.異味：如果抹布有不尋常的異味，這可能是細菌過多的跡象。如果有味道，你都聞到，代表那店家的抹布，真的可以馬上丟掉了。

2.潮濕：長時間潮濕的抹布容易滋生細菌。記得只要有水、又有食物屑滯留的抹布，肯定是細菌的天堂。

3.顏色：如果抹布已經開始有顏色變得異常，那可能是細菌或污垢積聚的結果。

【同場加映】日媒教超簡單「西瓜去核秘技」 原來我哋一直切錯？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

如何正確清潔抹布

1.定期更換：應該定期更換抹布，專家建議至少每天更換一次。

2.高溫消毒：使用高溫水或根據衛生署規定的煮沸殺菌法——毛巾、抹布至少與水煮5分鐘以上來殺死抹布上的細菌。

3.使用消毒劑：應使用有效的消毒劑清潔抹布，以確保殺死細菌。

4.禁止抹布直接接觸其他器皿或食物：應該禁止接觸食物或器皿，以策安全、避免食物中毒。有些餐廳明明已經用清潔液洗淨的盤碗叉匙，然後店員又拿出抹布「擦亮，擦乾」，這真是錯誤的示範。

延伸閱讀：

不是孕婦！肝癌男「滿肚腹水」只能換肝 因「死去的外國人」器官捐贈重生

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】