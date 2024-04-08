隧道活春宮影片瘋傳！七人車全裸男女開窗激戰　司機這笑容成焦點

【車震／活春宮／不雅片】馬路如虎口，不應影響司機駕駛！本港網絡下午（4月8日）瘋傳1段「隧道車震」影片，見到某隧道內1輛行駛中的黑色七人車內，有疑似1對男女正在全裸「車震」性交。由於七人車打開車窗，2人「活春宮」行為被旁邊車輛上的乘客全程直擊兼拍下影片，而七人車司機邊駕駛邊露出的笑容，成為影片另一焦點。

網民看過影片嘩然，指事發時司機與後座明顯是「一覽無遺」，形容「好難專心揸車」，又指該對男女十分不雅，「開咗窗呢下先癲……」、「大癲」。



本港網絡瘋傳1段「隧道車震」影片。（影片截圖）

有港男下午在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」分享該段「隧道車震」影片，留言「司機好好笑容，可以申請做香港禮貌大使」。

影片長16秒，見到某隧道內有1架黑色七人車正在高速行駛，本來無甚特別，惟畫面之後轉到七人車後座，竟見到車內有1對疑似男女正在全裸性交，其中男方持續激烈動作。由於車窗打開，2人行為被清晰地被旁邊車輛的乘客全程直擊，更拍下影片。

畫面之後轉到七人車司機位置，見到司機邊駕駛邊笑容滿面，看似相當享受做「旁觀者」，但當他看到鏡頭後，即時轉臉避開，場面尷尬。影片至此結束。

影片引來網民熱議，直指2人行為太誇張，「大癲」、「開咗窗呢下先癲……」、「好難專心揸車」，又笑言2人正在「通渠」、「又咁緊火啊」。