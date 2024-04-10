海港城車震影片瘋傳！Audi跑車天台狂震　1點反惹網民關注：好X癲

光天化日「車震」？本港網絡瘋傳1段影片，「海港城天台車震」影片，指尖沙咀海港城天台位置，有1部黑色Audi跑車在原地猛烈震動，拍片者更驚訝表示「車震啊」。影片引來網民熱議，笑言「有節奏感，下下有力」、「房租貴呀！」、「諗下今晚返屋企老婆問起點解釋先」、「試緊避震」；也有網民關注是否真的「車震」，「啲窗遮住晒係咪有人啊？」、「得架車又影唔到有人，你話咩都得啦」。

翻查資料，該段影片早於2019年流傳，至近日被網民「翻炒」轉載再度廣傳。



（影片截圖）

網上流傳影片長8秒，見到當時正值日間時間，尖沙咀海港城天台停車格內，有1部黑色Audi跑車車尾位置在原地猛烈震動，拍片者驚訝表示「車震啊」。雖然震動劇烈，惟Audi跑車依然「屹立不倒」，未有衝出界線。

網民看過影片震驚，「好X癲」，笑言「有節奏感，下下有力」、「房租貴呀！」、「去吶喊助威」、「敲窗問下咩事，睇下使唔使幫手……報警」、「6.9級車震」、「諗下今晚返屋企老婆問起點解釋先」、「試緊避震」、「震都搵個好小小嘅位喇」、「一行去前玻璃就有嘢睇」。

也有網民關注是否真的「車震」，「啲窗遮住晒係咪有人啊？」、「得架車又影唔到有人，你話咩都得啦」。

翻查資料，該段影片早於2019年流傳，當時上載影片的頻道留言「海港城天台地震呀？」，至近日被網民「翻炒」轉載再度廣傳。