小紅書女以為假期優惠　誤買$2.5輕鐵特惠票　遭查票罰款想申訴

港鐵特惠票不是人人能用。有內地女子在小紅書表示，復活節長假期（3日）在香港乘搭輕鐵，在車站購買車票，見到票價顯示2.5元，以為正值假期提供現金優惠活動，於是付錢上車。直到職員查票時才知道自己「擺烏龍」誤買特惠票，因而被罰款370元，慨嘆「這罰單真心不是一般的狠」。網民紛紛提醒「下次來香港遊玩可以買張八達通，乘車有優惠的，而且又方便」、「只能下次注意點了」、「以後多科普一下」，又建議去信申訴。



樓主誤買輕鐵特惠票，被職員開罰款370元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，平時在香港乘搭巴士都是使用微信或支付寶付車資，但本月3日早上10時許打算乘搭輕鐵，購買車票隨便按掣，見到車資2.5元，以為是復活節長假期，港鐵提供優惠票價，不以為意買票上車。樓主被查票時，職員才告知她買了特惠票，因而登記個人資料，同時開了罰單，承惠370元。

樓主慨嘆自己「擺烏龍」。（示意圖/資料圖片）

樓主自認「粗心大意然後就遇到罰單了」，聽聞可以寫信申訴，但不知道有沒有人和她一樣擺過烏龍，其他網民紛紛表示「申訴沒用的，我朋友不小心用她女兒八達通拍了，給職員查到，輕鐵罰款370元」、「你是遊客嗎？其實可以試一下寫信去申訴，信上試一下解釋因為是遊客所以不太清楚香港的票務，可能有機會可以撤銷」。

不少人好奇她為何不用八達通，樓主其後回覆指，「我是內地人不好意思，平時也不坐輕鐵，只坐大巴和火車，我還是寫信解釋比較好」，看能否撤回罰單。

（小紅書）