內地客搭港鐵　逾150分鐘仍未出閘　見附加費金額嘆：最貴地鐵費

不少人都知道同一港鐵站內出入需支付特定車資，但原來在一定時間內沒有出閘，也要支付附加費。1名內地網民日前在小紅書發文抱怨，指自己早前乘坐港鐵，到目的地後去洗手間，不料後來未能順利出閘，直至他向客服中心查詢，才發現原來自己在港鐵站內長達158分鐘，需支付逾時出閘附加費。他最終付了64元費用，不禁大嘆「最貴的地鐵費了」。



1名內地網民指自己早前乘坐港鐵，到目的地後去洗手間，不料後來未能順利出閘，後來發現原來自己在港鐵站內長達158分鐘，需支付逾時出閘附加費。（小紅書圖片）

樓主在小紅書以「驚，原來港鐵坐久了要罰錢！」為題發文，表示他日前乘坐港鐵，原本以為還有些許時間，便使用站內洗手間，但後來在閘機打算離開時，卻發現「出不去」，他於向客服中心職員查詢，才發自己由入閘起已待了158分鐘，由於超過了2個半小時的限制，最終支付了64元「逾時出閘附加費」。

樓主在文中表示自己是第1次乘搭港鐵超時，大嘆「最貴的地鐵費了」。大批網民則紛紛關注他在港鐵呆上足足158分鐘原因，笑言「你是掉洗手間裏面嗎？你拉屎158分鐘啊？」、「我都怕你坐廁所坐脫肛」、「兩個多小時，這可以環遊大半香港了吧，笑死我了」、「你做送貨一定不夠時間啦」。

樓主表示自己第1次乘搭港鐵超時，大嘆「最貴的地鐵費了」。（示意圖 / 資料圖片）

網民質疑他去不了這麼久廁所，「來回跑都不需要158分鐘，應該是在地鐵裏面做代購，需要在很多個站等人拿貨，港島到福田口岸，來回都不需要120分鐘」，樓主承認自己的確是來回坐港鐵跑了一躺才去廁所，「地鐵頭到尾一來一回」、「乖乖的掏錢」。

另有網民表示鐵路公共交通工具有相關時間限制，乃屬正常，留言指「內地也是啊」、「就想問你哪個城市的地鐵是沒有時間限制的？」、「大鄉里進村？你試試廣州的地鐵要不要收？超時那麼多」。

根據港鐵規定，港鐵設有「乘車超過限定時間之附加費」，所有乘客進入已付車費區域後，須在合理可行的情況下，盡速登上第一班到站的列車前往目的地，並須在入閘後150分鐘內完成車程，然後通過出閘機離開已付車費區域；乘客在沒有合法授權或合理解釋下，未能於150分鐘內離開已付車費區域，可被徵收相等於當時最高額之成人或特惠單程車費作為附加費。