好心煮埋飯畀印傭食被拒絕　女僱主嬲爆公審：搞清楚誰才是主人！

聘用外傭已成為不少長者家中常態，不過一名女網友抱怨，好心料理豬肉鍋、碳烤豬肋排慰勞女看護，對方卻拒吃，讓她火大斥「搞清楚誰才是家的女主人」。



貼文曝光後其他網友不挺，更直言「特地強調豬肉料理，我合理懷疑妳是存心找事」。

怒斥「重金聘請她來挑食還給我點起餐來」 點圖了解更多及看看網民反應：

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原PO於「匿名公社」發文表示，自己聘請一位印尼女看護照顧媽媽，為了慰勞看護，她燉煮豬肉鍋、碳烤豬肋排、蒜苗炒豬肉請對方吃，卻被接連拒絕。

原PO因此痛批，「她這個不行那個也不要，我花重金聘請她來挑食還給我點起餐來，要搞清楚誰才是家的女主人，這個來自印尼的印度尼西亞小姐，妳好樣的我記住妳了」。

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貼文發出引起熱議，網友傻眼回應：

「是妳搞不清楚人家在自己的國家飲食吧？」

「印尼好像很多回教徒，是不是不能吃豬肉？」

「特地強調豬肉料理，我合理懷疑妳是存心找事的呀」

「人家信仰就是不吃豬肉，妳還煮一堆豬肉給人家吃，還亂罵人」

「僱主請自重」

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對此，原PO坦言第一次知道這個習俗，因為鄰居家的印尼看護會吃豬肉乾，她承諾向看護小姐道歉，並給對方錢自行買食物。

事實上曾有僱主違反人權，以扣薪為由強逼印尼勞工吃豬肉，而被依強制罪起訴求刑。

印尼是全世界最大的穆斯林（回教徒）國家，該宗教認為豬是骯髒的動物，且重要經典《古蘭經》明文標示不可吃豬肉，還有自死、未唸真主之名而宰殺的動物，由於飲食習慣與華人差異甚大，不少中介都會特別提醒僱主。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】