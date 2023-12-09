外傭抱BB坐海邊石壆低頭玩電話　港媽斥危險　網民：唔出事唔知死

照顧兒童時這樣做，太危險了！日前有港媽發文，指於將軍澳海濱公園看見有外傭疏忽照顧兒童，對方將嬰兒抱到海邊石壆上，自己則低頭伸手玩電話，海媽覺得十分危險，故將畫面拍下，並上傳到網上希望嬰兒的父母看到帖文，可以多加提醒姐姐注意安全。有網民認為外傭大意，「唔出事唔知死」、「發生意外講10萬句對唔住都無補於事！」；另有人認為港媽既然覺得危險，當下應該立刻上前提點，而非發圖公審，畢竟「意外嘅嘢唔會等你影埋相先發生」。



有港媽在海濱公園目睹危險一幕，見有外傭將嬰兒放在石壆上，但她卻埋首在玩電話。（FB「將軍澳主場」圖片）

該港媽在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指目睹有外傭將嬰兒放在圍欄（石壆）上，自已卻埋首玩電話，直言「我覺得有少少危險」。照片拍攝地點為將軍澳海濱公園，1名外傭將嬰兒置於石壆上，疑似用單手抱着嬰兒，卻全神貫注地滑動正在充電的手機；而石壆約1.3米高，闊度較為狹窄，嬰兒的小腳部份已突出石壆外。

樓主解釋，沒有上前提點因為擔憂嬰兒「怕生保」，貿然過去嚇倒對方或會釀成意外。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引來網民關注，有人指外傭右手貌似有抱緊嬰兒，不過許多人仍覺得外傭大意，「小朋友會扭擰，就咁一隻手兜住唔夠安全」、「唔出事唔知死」、「我自己一個帶BB，就算唔玩電話都唔會抱BB咁坐，2個大人傍住先會抱起佢睇吓風景」、「玩電話唔緊要，但唔該放個小朋友喺安全嘅地方先慢慢玩」、「發生意外講10萬句對唔住都無補於事！就算佢（外傭）唔係玩手機，大前提係唔應該將BB放佢坐喺咁高危嘅地方！」。

有人就質疑港媽既然覺得危險，為何不立刻上前提點，「覺得危險你就上去X個姐姐啦」、「意外嘅嘢唔會等你影埋相先發生」。樓主解釋指，她發帖只是希望嬰兒家長若然得悉事件，可以向姐姐反映，並無針對任何人；而且當下沒有上前是因為擔心嬰兒「怕生保」，貿然過去嚇倒對方，姐姐沒有捉緊則會釀成意外，認為自身不應受惡意批評。

（FB「將軍澳主場」）