小學辯論賽　反方女生追問︰係咪嬲我呀？　正方男生機智回應獲讚

正反雙方在辯論比賽中唇槍舌劍，通常火藥味甚濃。網上流傳1條影片，顯示兩間小學正以「香港兒童真幸福」為題展開自由辯論，反方小學女生向正方陳述完自己觀點後，突然詢問一句「你哋係咪嬲我呀？」，引來全場爆笑，雖然正方同1名男生多次解釋「我嬲唔嬲你，同呢個辯論比賽有乜嘢關係呀？」、「我哋不如做咗正經嘢先，𠵱家打辯論比賽，唔好玩啦」，多名反方女生仍繼續詢問。

影片引來熱議，網民相信反方女生追問「你哋係咪嬲我呀？」其實是策略，想指出幸福和生氣都是主觀感受，無法以客觀條件證明對方當前一刻是幸福或生氣，正如正反雙方是競爭對手，不一定會對敵隊感到生氣。亦有網民笑言「無，我哋結婚，我愛你」、「佢哋遲啲會變情侶」、「個男仔一個對幾個，反應幾快」。



雙方正進行自由辯論環節，陳姓男生擔任正方第二副辯，說出自己理據。（網上影片截圖）

當時2間小學進行聯校小學辯論賽冠軍賽，相關辯題是「香港兒童真幸福」，正方是油麻地天主教小學（海泓道），反方是協恩中學附屬小學，雙方正進行自由辯論環節。陳姓男生擔任正方第二副辯，說完自己理據，反方結辯則是一位女生，進行相關反駁，說出「友方同學我哋辯論成日等唔等於我哋幸福呀？」，甚至詢問「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」，隨即引來全場爆笑。

陳姓男生回應「今日我嬲唔嬲你，同呢個辯論比賽有乜嘢關係呀？」，反方其他女生再問「你究竟嬲唔嬲我呀？」，男生再回應指「我哋不如做咗正經嘢先，𠵱家打辯論比賽，唔好玩啦」，然後再說出自己理據，引起全場掌聲。

反方結辯是一位女生，進行相關反駁，甚至詢問「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」，隨即引來全場爆笑。（網上影片截圖）

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反方第二副辯嘗試解釋，客觀條件是正反雙方處於敵對關係，但不一定會對敵隊感到生氣，正方見到很多客觀條件顯示香港比其他國家兒童生活條件比較好，就斷言香港兒童真幸福，其實欠缺理據。

有網民再解釋，反方想證明幸福是主觀感受，不可以單憑客觀條件例如香港物質條件較好，就認為一定是幸福，正如不可以因為客觀上正反雙方是對手，就斷言「你哋嬲我」，其他人紛紛笑言「鬥氣冤家」、「好可愛」、「打情罵俏」、「點解係都要話我嬲啫？」。

涉事影片其實是2011年7月發生，最終由正方勝出，陳同學成為最佳辯論員，影片近日再度被網民炒熱。

（綜合）