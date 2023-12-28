小學中文功課　孩子答案意外惹激辯　網民：小學生作業也要扯政治

孩子的思維有時候會出乎大人的意料之外，尤其在寫作業時更會出現讓人哭笑不得的答案。



有網友就分享小學生的中文作業，只見其中一題要寫出部首並且造詞，結果孩子寫出來的答案引起眾人熱議。

點圖放大看看相關照片及網民意見：

+ 14

原PO在臉書「爆廢1公社」轉貼一張照片，上面都是小學的中文習題，其中一部分要求學生依照所給的字來寫出部首並且造詞。

當中一題是「寮」，只見學生寫出的部首是「宀」，沒想到造詞卻寫出「賴皮寮」（針對台灣民進黨總統候選人賴清德老家僭建風波的諷刺用語），讓原PO看了忍不住笑說：「哪家的孩子這麼有勇氣？」

不少人打趣地說「跟上時事」、「貼近時事啊，哪裡錯了」、「有在關心時事喔」、「新詞彙，有在看新聞」、「要加分，有跟上時事啊」。

【延伸閱讀】二年級中文科功課要用「一邊……一邊」造句 老豆一睇阿女答案笑死（點圖放大瀏覽）：

+ 15

不過也有網友認為這樣寫不妥，「等等就被出征了」、「小孩子就要參與大人的政治思想，實在是悲哀！小學不就是單純快樂嗎？」、「看這家家長影響小孩多嚴重」、「小孩子的創意很棒，希望不會被出征」、「無聊，小學生作業也要扯政治」。

還有人質疑這可能不是孩子自己寫的，「這一看就知道是家長故意叫孩子寫，為了貼在爆系（爆料公社等討論區）的認知作戰」、「真的有人相信是小孩子自己寫出來的嗎？我是不信」。

「明明大人模仿小孩子筆跡寫的」、「看起來就是擦掉重寫，筆跡看起來還不太一樣」、「應該是家長給的建議吧」、「這看起來不像小孩子的字」。

【同場加映】小學二年級《我的媽媽》作文 阿媽一睇內容現青筋：聽朝瞓醒開庭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

吃火鍋必加什麼食材？ 老饕點名「唯一信仰」：吸爆湯更讚

一家四口跨年環島訂好火車票…先生說要改開車 她氣炸「我會暈車」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】