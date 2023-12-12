小學數學題「1.2＋6.8」答案竟不是8 家長搲頭 老師揭正確答案
撰文：中天新聞網
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內地小學生學加法，試卷帶回家……
家長看到孩子在「1.2＋6.8」的題目中，答案寫＝8竟然被老師打叉叉還扣分，非常不解。
而老師也親自解答了。
點圖看看試卷照片及老師的解釋：
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1.2＋6.8為什麼不等於8呢？這讓家長看了之後相當困惑，甚至開始懷疑自己的算術能力。
許多網友也相當不解，還有人直接拿出計算機來計算，確認一下這麼簡單的數學題，自己到底有沒有算錯。
被打叉叉扣分的學生，家長忍不住向數學老師提問，到底為什麼「1.2＋6.8」不等於8。
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而老師的回答則是：「上課時明確強調過多次，題目未提答案保留小數點幾位時，答案小數點應和題幹中小數點最多的數字相同。」
也就是說，答案是「8.0」而不是「8」。
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