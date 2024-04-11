「全港店舖執笠關注組」宣布執笠　版主拍片爆原因　網民：不意外

【執笠關注組】本港零售業近年備受打擊，街上吉舖處處，更有人形容出現「結業潮」，專門分享各區結業店舖消息的Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」，短短兩周內有超過30萬人加入，熱爆網絡。然而版主周三（4月11日）深夜突然在YouTube宣布震撼消息，指「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」將會「執笠」。



版主指「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」將會「執笠」。（Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)）

自稱版主的「革離（或Neighbor(阿Nei)）」，於YouTube以「破30萬笠友大感謝~ 更新模式！全港店舖執笠結業消息關注組 正式宣佈執笠了！」為題發布影片，宣布群組「執笠」消息。

版主表示，原計劃群組突破20萬人時就宣布「執笠」，但由於各種原因延遲公布，強調「執笠」是「早已萌生」的決定。他又說，「執笠」不代表不可以重開，關注組「執笠」後，將會「裝修改名」在4月23日重開，更名為「全港店鋪消息關注組」，形容是「1個比較中性啲嘅名」。

版主拆解改名原因



版主之後講述「執笠」和改名原因，表示隨着關注組人數愈來愈多，開始「變質」，「每逢1個群組啦愈嚟愈多人嘅時候，其實佢哋傾嘅嘢，好多時都會偏向off topic咗，個group已經開始難聽啲講叫變質啦……正面咁睇，呢個係代表緊香港人關心佢哋城市嘅表現嚟嘅，因為大家都想知，究竟有咩原因會引發到呢樣咁樣，即係好似好負面嘅所謂執笠潮咁樣」。

版主續說，當1個群組人數達到20至30萬人，「其實佢都真係有個社會責任」，故參考了不同人留言，「睇返好多人留言啦，啲唔中意我哋嘅group名，覺得我哋唱衰香港嘅人呢，我都有參考意見……我覺得呢，1個危機意識，都係就系如果你淨系講執笠，其實個話題究竟系咪對個社會好呢？」。他認為，如果群組改名後可以繼續運作，是好轉變，「其實個group用呢個名已經太多人攻擊，入咗30萬人入嚟，如果改名之後我哋係可以持續繼續傾落去，唔會令到個社會覺得因為有呢個group，經濟差咗賴落你度咁，我覺得係1個好好嘅轉變嚟」。

版主補充，群組改名後，仍歡迎討論香港實體經濟、實體消費消息，包括開張及結業消息，「無論係零售店舖啦，開鋪又好結業又好，餐廳啦有新餐廳又好，一啲小店，一啲大集團呢，同埋關於商場啦，人流上面嘅討論啦，街道上面嘅討論呢，都係歡迎嘅」。

版主指，將會「裝修改名」在4月23日重開，更名為「全港店鋪消息關注組」，形容是「1個比較中性啲嘅名」。（影片截圖）

「執笠關注組」執笠的消息亦有在fb群組內公布，更在群組封面圖加上「CLOSING DOWN」（關門）的字句。有網民坦言對版主「執笠」的決定不意外，更笑稱早前已指要關注「執笠關注組」何時執笠，又指群組在短時關內獲得超過30萬人加入，當然會受到各方面關注，相信版主受到許多壓力，故此「執笠都是意料中事」。