港女坐的士遺手機　司機索價$XXXX才歸還：唔怕報警！　後續糗了

【的士／服務】的士司機撿到乘客手機，要收多少錢才願歸還？本港網絡流傳1段影片，指有的士司機拾獲女乘客遺留的iPhone手機，女乘客願意支付500元薄酬，惟司機直接開價1,000元才歸還。女乘客見狀表示報警，司機反嗆「我怕咩你報警」，女乘客則強硬地問「咁而家500，你收唔收啊？」。最終司機收下500元歸還手機，揶揄「妳真係乞兒」後就趕女乘客離開。

影片引來網民熱議，認為「500蚊都唔應該畀！」、「報警好呀，落案，上庭，等官判」、「酬金就係心出、收返車費無可厚非、但一千元費用由邊度來？無心送去畀客，交差館處理」。翻查資料，影片早於2018年流傳，至近日被網民「翻炒」轉載再惹關注。



本港網絡流傳1段影片，指有的士司機拾獲女乘客遺留的iPhone手機，乘客願意支付500元薄酬，惟司機直接開價1,000元才歸還。（影片截圖）

網上流傳影片長41秒，見到女乘客正與司機商討交收iPhone電話，司機表示「（電話）本身唔係我執嘅，第4個客先畀返我，妳真係好彩啊」。女乘客於是把500元交到司機手上說「500蚊薄酬」，惟司機認為太少還價「起碼1000（元）啦大佬」。

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女乘客聞言表示「我就報咗警㗎喇」，司機卻反嗆「我怕咩你報警，我要做生意㗎嘛大佬！」。女乘客隨即態度強硬問「咁而家500，你收唔收啊？」。司機回應1句「唉，妳真係乞兒」後，收下500元，並趕女乘客離開「走啦，唔好阻住。走啦！」。

影片引來網民熱議，不少人批評司機離譜，「500蚊都唔應該畀」、「酬金就係心出、收返車費無可厚非、但一千元費用由邊度來、無心送去畀客，交差館處理！」、「報警好呀，落案，上庭，等官判囉」。亦有人認為「以心比心，人哋揾食都要油錢、時間」。

影片引來網民熱議，不少人批評司機離譜。（影片截圖）

翻查資料，影片早於2018年流傳，至近日被網民「翻炒」轉載再惹關注。當時女事主朋友向《香港01》表示，事主當日早上9時左右，乘搭的士到灣仔區工作，甫下車已發現遺下手機，立即發短訊到自己手機。事主其後極速收到司機覆電話，惟對方在電話中態度奇差，更嫌500元薄酬太少，要求最少應付1000元，事主因心急取回電話，敷衍答應，並先報警備案，着對方盡快歸還手機，「當時佢（事主）已經感覺唔舒服，好似俾人勒索咁，所以就報定案先」。

女事主朋友指，當時警方稱，如果司機拒絕收取「開心價」（即事主開的價錢），可立即要求警方到場協助。同日下午約1時，她陪同事主與司機交收，結果司機再次嫌500元太少，惟由於她一直在旁拍片紀錄，估計司機不敢多事，收下500元後便自行離去。