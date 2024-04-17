坐的士趕去福田口岸　付$500司機找少咁多　內地客：香港的士好黑

付大鈔找續一定要睇清睇楚！有的士乘客日前在小紅書發文抱怨，他日前晚上10時由尖沙咀坐的士到福田口岸趕過關，到達後掏出僅有的500元大鈔付324.4元車資，「找了錢我趕緊抓着就跑了」，直至過關找證件一刻，才發現司機只找了75元，足足少了100元。他事後打電話到的士總台投訴，留下聯絡電話，批評「香港的士好黑」。不過，網民認為他未有當場點算，只能當買個教訓，「你有證據嗎？」。



小紅書網民夜晚坐的士由尖沙咀趕去福田口岸，下車才發現司機找少錢。（示意圖／資料圖片）

樓主日前在小紅書以「香港的士找錢少了100塊，還能要回嗎」為題發帖，指他4月10日晚上10時從尖沙咀坐的士趕過關，原本怕趕不上10點半關門的福田口岸，便叫司機到皇崗口岸，惟司機說皇崗口岸要晚上11時才可駛入，要他在皇巴站轉巴士，「於是我就說那試試趕福田口岸吧」。

到達口岸時樓主焦急萬分，掏出1張500元現鈔，拿到找續後馬上跑入關口，「到了關口樓下已經22點30分。一路被工作人員催，說我是最後1個客人，大家都在等着下班」。從他上傳的收據所見，的士車費總費324.4元，包括58元附加費。

樓主上傳收據，顯示車資324.4元，但司機只找了75元。（小紅書圖片）

樓主成功「達陣」拿證件過關，這時才將剛才收到的找續放入錢包，「此時我發現，司機竟然找少了100塊」。他解釋自己錢包就只有1張500元，付錢後錢包是空的，但司機只找了75元，換言之找少了100元，「想起給的時候1張紅色的都沒有」。他發現後馬上打電話到的士總投訴，並留下聯絡電話，「也不知道會不會有回覆，大概率是要不回來了，現金也沒有攝像頭。哎，香港的士好黑」。

不過，網民認為他找續後應該當場點算，「你在銀行離開櫃檯都要不回來啦，更何況的士，多餘」、「你有證據嗎？」、「找錢不數，只能當個教訓了，任何地方都是，雖然香港的士司機這種少找錢情況多一些」。有留言則表示同情，指在香港都遇過的士找少錢，「最近就遇到1次，我直接就開噴，繞路加少找錢，罵的司機說你下車，不收了」。

（小紅書）