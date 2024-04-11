開篷車？的士「半開車門」行駛鬧市片瘋傳　網民斥危駕：仲話加價

的士業界日前申請加價，引起市民廣泛討論！不過周二（4月9日）網上就瘋傳1條相信由乘客所拍片段，只見的士正於鬧市行駛，不過車門卻呈半掩狀態，更曾一度貼近巴士，危險畫面引來網民揶揄「優質的士服務」。不少人批評的士涉危險駕駛，「報個車牌出嚟啦」；亦有人笑稱「幾十蚊嘅價錢，開篷車嘅感覺」、「所以咪要加價囉，加多啲就閂埋啲」。



網上瘋傳片段，顯示有的士竟在「半開車門」情況下行駛於鬧市。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載短片，相信片段是由乘客所拍，該輛的士當時正於鬧市中行駛，不過途中車門呈現半開狀態，加上車速看似頗快，不禁揶揄「優質的士服務」。

片段引來網民批評，「仲話加價，黐X線」、「算唔算危險駕駛」、「報個車牌出嚟啦」、「上次我搭嗰架都係咁，開大個門仲隊行油，我即刻叫：『喂你閂咗道門先好喎』先死死地氣閂，之後即刻報運輸署投訴」。不過亦有人質疑乘客只顧拍片，罔顧自身安全，「咁OnX唔出聲先奇怪」、「你無手關咩」，又猜測「呢啲通常司機㩒完關門掣，個乘客又手多多撳多一下，個感應器又變返開門」。

有留言更調侃稱像「篤篤車（東南亞地區流行的機動人力車，常被視為的士）」，「主打一個刺激」、「好有印度泰國Feel」、「幾十蚊嘅價錢，開篷車嘅感覺」、「幾通風呀」、「所以咪要加價囉，加多啲就閂埋啲」、「特快嘔吐位置」。

（FB「車cam L（香港群組）」）