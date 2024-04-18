茶餐廳下午茶$41+$5=$47？計法曝光震驚全網：咁都變多一蚊出嚟！

「一理通，百理明，明白了計算可變簡單」，日常生活一定用到加減乘除，若在香港用膳，數學更是不可缺少的技能。有港男光顧知名餐廳其中1間分店購買下午茶，咖哩牛腩湯公仔麵盛惠41元，免收加一，港男另加5元單面煎蛋，理應總共46元，但發現餐廳收取47元，好奇詢問計法，職員解釋單面煎蛋收取加一服務費，換言之，即是5.5元，四捨五入後變成1元，所以是合共47元，港男苦笑「個一蚊真係唔算啲咩，只係真係好好奇呢個生態點解可以咁畸形」。

網民笑言「真係估佢唔到」、「笑X到仆街」、「咁都變多一蚊出嚟」、「47蚊唔貴，但個收費方式唔合理」。



樓主購買下午茶，咖哩牛腩湯公仔麵連同走甜少冰凍檸茶售價41元，免收加一服務費，樓主花多5元，另叫一份單面煎蛋，但總數47元。（連登討論區圖片）

樓主在連登討論區上載有關收據，並表示本月11日下午4時許，光顧該間餐廳其中1間分店購買下午茶，咖哩牛腩湯公仔麵連同走甜少冰凍檸茶售價41元，免收加一服務費，樓主花多5元，另外點了1份單面煎蛋。

職員解釋原來「下午茶唔使加一，但加個隻蛋要加一」。（《行運一條龍》電影截圖）

樓主原來以為46元，但見到收據顯示47元，於是詢問職員詳情，職員解釋原來「下午茶唔使加一，但加個隻蛋要加一」，所以5元單面煎蛋經加一後變成5.5元，再經四捨五入後變成6元，連同下午茶，總共47元。

職員指出，5元單面煎蛋經加一後變成5.5元，再經四捨五入後變成6元，連同下午茶，總共47元。（《行運一條龍》電影截圖）

面對餐廳計法，樓主在帖文無奈表示「呢啲飲食生態係咪香港獨有？」，其他網民則笑言「笑死，咁樣加一，仲要四捨五入」、「餐牌有冇寫明單明煎蛋要加一，同埋加一要四捨五入？冇就可以報海關」，樓主表示不太記得詳情，重申沒有怪責餐廳，「當自己見識多樣嘢」，同時認為下午茶味道不錯，只是想分享自己經歷。

（連登討論區）