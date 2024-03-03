小一弟數學題「6+6＝12」被打叉？高中姐傻眼求解答　正確答案是…

數學一向講求邏輯思維，計算過程和答同樣重要！日前台灣有女高中生發文求救，事關正就讀小學一年級的弟弟正學習加法，有功課首條題目是「7+5」，弟弟將5分拆成「2」和「3」，即是「7+2+3」，得出答案12獲老師寫上剔號。不過其他題目答案明明正確，例如「6+6＝12」，卻被打交叉當錯，讓她百思不得其解，只好發帖求救。



有網民表示題目其實需用「湊十法」（「湊10法」），即是將被加的數字先分拆為2份，如「6+6」先將後方的「6」分拆成「4」和「2」，需要將「4」和前方的「6」加上，計算出10後才再加2，以得出答案為12。這種計法掀兩派討論，有人批「智障式數學」，「能算對不就好了」；亦有人認為此方式能助學生建立數學邏輯，從而理解進位概念。



台灣有高中生分享就讀小一弟弟的數學功課，不解答案全對卻被打叉。（Threads圖片）

樓主在社交平台 Threads 發帖，並上載1張小學一年級數學科功課的圖片，詢問別人該怎樣解題。如圖所示，該份功課共有5條題目，第1條是「7+5」，當時她的弟弟將5分拆成「3」和「2」，即是「7+3+2」，所以得出答案為12，老師寫剔號以示正確。

而另外4條題目分別為「6+6」、「9+4」、「5+7」、「8+7」，而弟弟同樣使用分拆法，所有答案其實都是正確，卻被老師打交叉，整份功課最終只有1題答對，僅拿20分，讓身為高中生的樓主很是傻眼，不明為何第一題答對，後面則是全錯，苦言「真的看不懂」。

對於樓主的疑惑，有網民就表示其實這份功課要使用「湊十法」，「他們在學的是十位數加法，所以一開始的時候希望能跟前面數字湊成10」，然後再加上尾數才得出答案。換句話說，另外4條題目正確答案是首2個數字相加應是「10」，故正確算式是：6+4+2=12、9+1+3=12、5+5+2=12及8+2+5=15，如算式錯誤，就算最終答案對，仍會被視為錯誤而打交叉。

網民指功課需用「湊十法」，即將後方數字分拆，得出前者數字和加號前數字合併，以獲答案10，然後再加上尾數才得出答案。（Threads圖片）

對於這種計算方式，有人覺得多此一舉，「智障式數學」、「能算對不就好了嗎，課本教育方式感覺太硬要」、「這是邏輯問題，不是數學」、「所以教育追求的都不是答案，而是聽話」。惟有留言認為此方式能幫助學生建立數學邏輯，「小朋友對於進位這件事情，還不是那麼有概念的時候要先這樣」、「這是將邏輯思維具體變成可以練習的方法，好不好、成功率如何是一回事，但不要不清楚就說沒用」、「這個不會是最好，但至少學生可以理解就好」、「以前沒學過這種的 ，但感覺好像是有他的道理在」。

（綜合）