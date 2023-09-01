數學IQ題｜A繩比B繩長1倍 各剪走6cm後A比B長2倍 AB本來幾長？
撰文：趣味數學題
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小學程度的數學題目，你還答得出來麼？
以下是15條摘自內地小學五年級上學期數學課的題目，一起來挑戰，看看大家能否全部答對？
點圖開始挑戰（答案在最後）：
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