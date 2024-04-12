日本DONKI薑汁豬肉片特價原因曝光　網民反狂讚：好厲害的做法！

有些商家祭出促銷活動時，未必是真的好心降價，像是有可能碰到東西即將過期等原因，所以趕快促銷出清。



一般時候，店家未必會老實透露促銷原因，但有間日本的「DON DON DONKI」（驚安の殿堂ドン・キホーテ／唐吉訶德）分店，卻在特價的同時，老實透露之所以特價的考量。

超誠實透露特價原因獲網讚：我們公司也應學一下（點圖了解更多）：

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根據日本媒體「withnews8」報導，日本唐吉訶德近來在官方「X」上分享照片，表示當天店內薑汁燒肉用的里肌肉片，每100公克的價格從128日圓，降價為98日圓（約6.6港元降至5港元）。

而降價告示牌老實寫著降價的原因，是因為這些肉片，都是由實習員工切的。

這家特價的分店是近日在東京開幕的「MEGA唐吉訶德成增店」，店長表示，他認為沒有必要刻意隱瞞實習員工切肉的事實，就是給消費者一個選擇。

每一位相關實習生進店裡，都會按部就班地學習處理肉品，例如第一個月切豬肉，第二個月切進口牛肉，第三個月切日本國產牛等等，希望能帶給顧客品質優良的產品。

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許多網友見照紛紛表示：

「好厲害的做法！我們公司也學一下好了」

「加油，實習生小心不要受傷了」

「每一家唐吉訶德特色都不太一樣，逛起來很有趣」

「在高物價的時候幫了大忙」

「唐吉訶德你做得好啊」

店長也表示，有些網友說「切得很漂亮啊」、「不是很懂但看起來還是很好吃」，對他們的實習員工和講師們有著很大的鼓勵。

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