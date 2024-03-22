自助餐｜日本放題燒肉店非任食？他點50份牛舌被罵　網民反應兩極

現在坊間有許多自助餐餐廳，標榜只要花費一定金額，菜單上的品項都能隨意任點，要吃幾份都沒問題。



然而日本最近，卻有網友抱怨去吃任食燒肉時，因為吃了太多昂貴的品項，惹得店家不開心，事情鬧大後，也引發網友們正反面的議論。

當事人稱自己全部吃得下沒有浪費 部分日本網友卻覺得「應為店家著想一下」（點圖了解更多）：

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根據日本媒體Smart FLASH報道，日本「X」網友沢田渚表示，在本月14日他到一家燒肉店，選擇4000日圓（約207港元）的自助餐服務。

接着他在用餐期間，點了多達50人份的「上等牛舌」。而如果以單點方式計算，上等牛舌的原價則為1408日圓（約73港元）。

沢田渚指稱，在他這樣點餐之後，店長似乎非常地不高興，說第一次碰到這樣點的客人。因此他也批評店家，說負擔不起的話，就別開自助餐店了。

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另外他也解釋，為什麼會點這麼多牛舌，是因為牛舌是他最愛的食物，比海膽和吞拿魚還喜歡。另外他也有點一些麵、五花肉之類的，並非故意找麻煩，並且最後沒有吃剩食物。

不過店家受訪時喊冤，辯稱當天並沒有起任何衝突，X上的訊息過於其實。店家解釋，該客人是店裏的常客，當天最後Last Order時，因為上等牛舌被吃光了，因此在店家提議下，改以鹽味牛舌和蔥鹽代替，並且否認對客人有任何不當措辭或服務態度。

事件曝光之後，也引起網友們正反兩面的探討。有些人支持店家，認為：

「雖然沒有違規，但也該為店家着想一下吧，人家搞不好會被吃到關店」

「覺得自助餐就能隨便吃『沒問題』，是法律上沒問題，不代表真的沒問題」

「這個好像去調解會判店家勝訴喔，原因是一個客人這樣點，會影響到其他客人的權益」

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不過也有大批網友支持沢田，表示：

「都說自助餐了，就算點100份都可以吧」

「以前也是去點一堆牛舌，吃完後想改點其他肉，結果被店長轟出去」

還有人說「因為這起事件傳開了，跑去任食燒肉時，店家端出一盤肉，叫我們先吃完這個再點餐，全都是品質很差的肉」。

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