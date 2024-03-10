日本麥當勞推「薯條味香水」？　還分紫菜黑胡椒等口味　真相曝光

香水根據香調可以分成很多種類，其中就有「美食調」。日本麥當勞日前推出「薯條味道」的香水，可說是真正「美食」香水，光看名字就讓人直流口水，讓網友直呼「別鬧了」！但只要仔細看圖片下方的小字，就能發現玄機。



日本麥當勞7日在社群平台Ｘ（前稱Twitter）公布一組廣告照，貼文寫下「試過薯仔味道的香水嗎？不妨在關鍵約會時刻用用看」。

香味分成3款，分別是原味薯條、梅子紫菜鹽、蒜味黑胡椒沙律醬，還標註期間限定，如此新奇的產品立刻造成話題，3天瀏覽次數突破21.5萬次。

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不少網友在貼文下留言：

「別鬧了，愚人節還沒到吧」

「食慾大過於性慾」

「同事：總覺得那傢伙在我旁邊都會肚子餓」

「實在看不懂是要讓人肚子餓，還是要讓人想談戀愛」

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真相曝光

但只要仔細看圖片下方的小字，就能發現玄機。原來這3款「香水」只是春季推出的搖搖薯條（シャカシャカポテト）的廣告噱頭，新品限定口味正是「梅子海苔鹽」、「蒜味黑胡椒美乃滋」，而圖片下方的這排小字寫着「圖片僅供參考，並非實際製造、販售的商品」。

雖然讓許多好奇的網友有點失望，不過這則廣告確實帶動了新品討論話題。

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