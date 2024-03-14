日本拉麵店用自助售票機「加點鵪鶉蛋」睇漏2個字　上枱秒驚呆

撰文：聯合新聞網
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到拉麵店用餐時，除了選擇拉麵的湯頭、麵條之外，有些客人還會加點蔥、紫菜、叉燒等配料。

日前一名日本網友表示，他去一間店點一碗拉麵，還興奮地買配料券加點8顆鵪鶉蛋，結果拉麵端上桌讓他驚呆了，碗裡鵪鶉蛋超爆量，整整有40顆，幾乎看不到拉麵本體。

事後才知道是他漏看配料券上的「2個備註字」，才導致這起烏龍。

蛋多到像極一座「小山丘」　點圖放大看看：

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該名日本網友在X平台發文表示，他有一天去拉麵店用餐，除了點一碗湯麵，還買了8張鵪鶉蛋配料券，想在拉麵裡加8顆鵪鶉蛋。

沒想到上菜後直接傻住，他的碗裡堆滿超多顆鵪鶉蛋，蛋多到像極了一座「小山丘」，變成全店最豪華蛋蛋餐，第一眼根本看不到麵條和其他配料。

該名網友震驚之餘才知道漏看配料券上關鍵字，原來鵪鶉蛋配料券有註明，一張券有5顆鵪鶉蛋，而他買了8張券等同於加點了40顆鵪鶉蛋。

既然他已經加點，店家只好秉持以客為尊的精神，將40顆鵪鶉蛋勉為其難放入拉麵裡。

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貼文曝光後引發熱烈討論，消息也被粉專「魚漿夫婦」轉載至台灣社群上，許多網友紛紛笑翻留言，「財富自由的拉麵」、「蛋蛋富翁」、「數學題裡的點菜人」、「鵪鶉蛋爆發麵」。

雖然該則事件看起來很有趣，但也暗藏風險，魚漿夫婦在貼文提醒，吃鵪鶉蛋一定要特別注意，入口時必須好好咬過再吃，「之前日本有小朋友吃鵪鶉蛋發生事故，很讓人難過」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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