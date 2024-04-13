男拔生着校服排隊！內地客睇錯「萃」為這字　網民笑：出類拔萃

本港社交平台近日瘋傳1張小紅書截圖，顯示有名身穿拔萃男書院校服的學生，正排隊購買餐點，而校服背後「拔萃」二字，被內地來港旅客錯看成「拔草」，大感疑惑發帖問「香港人經常種草嗎？」，「為什麼會穿拔草的衣服」惹來熱議。不少香港網民質疑「點樣先可以睇到係個『草』字」、「拔萃繁簡都一樣寫法」，又嘲笑對方「出類拔萃」。



內地有旅客來港時，錯將拔萃男書院校服「拔萃」二字，錯看成「拔草」惹熱議。（小紅書圖片）

網民日前在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳截圖，寫道「出類拔萃」。圖片可見，有內地遊客於小紅書以「不懂就問，香港人經常種草嗎？」為題發帖，並貼上1張圖片，顯示1名身穿拔萃書院校服的男生正排隊買餐點，他衣背上「拔萃」二字被遊客看錯為「拔草」，遊客困惑不已發帖問：「為什麼會穿拔草的衣服？」

帖文引來網民熱議，有人質疑內地客只是開玩笑「玩嘢」，「拔萃繁簡都一樣寫法」、「點樣先可以睇到係個『草』字」，又笑稱「明明寫住校草」、「仲識個拔字，畀唔畀一半分佢好呢？」、「好多大陸人都唔識呢個字，我公司嘅大陸婆老闆娘，係讀呢個字做『卒』，『萃取』讀成『卒取』」。

其實較早前亦有類似烏龍事件發生，有內地男生來港時，於路上偷拍幾位男學生背影，並對其校服表示震驚，事關他同樣將「拔萃」看錯「拔草」，故稱「這不可能是校服吧」。直至有網民澄清後，內地和澳門網民才紛紛表示「看到留言才知道是『拔萃』」。

（綜合）