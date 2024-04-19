幾多人同一公司做逾5年？打工仔揭轉工有風險　但1點實屬無奈…

長時間在同一公司工作，難免會想轉換新環境，但何時是轉工好時機？有網民近日在討論區發文，好奇問：「多唔多人做一份工超過5年？」許多人回覆稱同一份工做了5年以上，認為並非難事，如果公司好又有前境，「自然唔想跳槽」，而且轉工也有風險，可能捲入複雜的辦公室政治，或「做兩做畀人炒」，除非加薪幅度高，否則不急於走人。不過有網民提出重點，指會做夠5年還有其他更慘原因。



網民好奇有多少人在同一公司工作超過5年。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「多唔多人做一份工超過5年？」為題發帖，問有多少人會留守同一公司工作5年，「做到計長期服務金」。帖文引起熱議，大多網民透露已在目前公司待超過5年，「超過20年」、「已27年，公僕1名」、「我今年第7年了，文職老屎忽1名 」。如果工作順利、公司又有發展前景，就自然不想轉工，「過到7年之癢便可以與公司共度餘生」，但提醒自行辭職不會有長期服務金。

不少人提出重要考慮點，是轉工有風險，例如捲入複雜的辦公室政治，「之前份工穏定做咗接近8年，收到大公司邀請，人工福利又好好，跳槽點知入咗份人事勁複雜嘅工」，難與同事和平相處便無法穩定發展，除非加薪幅度很高，否則「同事關係緊要過工作」、「不如喺到hea吓算」。

不少網民提到自己繼續留守是怕轉工有風險。（《華麗上班族》劇照）

部份人認為難以在同一公司做5年，因為公司對於舊員工加薪方面會較手緊，「魚唔過塘唔肥」、「我第一份工做了6年，轉工立即加3成人工，轉第二份工再多加3成人工」。網民認為不肯轉工是過於保守，「1份工做太耐，好易失去適應力」，為確保不會轉得過密，一般5、6年轉1次。

有網民則從另一角度看，做夠5年其實很平常，因為要經歷一段時間才會明白公司在開「空頭支票」和經常經剝削員工。也有人無奈指在同一公司打拼多年，公司執笠才被迫轉工。

（香港討論區）