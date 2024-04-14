瘋傳「印度虐畜海報」　傷害小動物手段極殘忍　兇手卻是你和我？

前段時間，一組觸目驚心的環保海報火了！



各大網絡平台都在瘋狂轉發這些作品。準確的説，是來自印度的作品……

點圖放大看看這批在網上瘋傳的海報：

+ 7

為什麼要創作這些海報？據説印度每年都產生超過900萬噸的塑膠，就是那些你想不到的地方，都可能藏着塑膠的身影。

即便印度政府在2022年頒佈了禁令，但人們使用塑膠的習慣仍然根深蒂固，文化影響力也難以撼動，每年大量的塑膠垃圾被扔入海洋，整個生態系統都岌岌可危，簡直就像是災難的邊緣！

不過其實全球都面臨着同樣的挑戰，我們的國家也不例外。所以説，這些環保海報就是要提醒我們，要解決這些環保難題，必須要付諸行動！

【延伸閱讀】美術館變街市肉檔？血淋淋「動物屍體」竟全是刺繡 含意發人深省（點圖放大瀏覽）：

+ 19

就在世界環境日當天，《印度時報》刊登了這組主題為「印度無塑膠」的海報，畫面上人類用手死死掐住動物的脖子，就像是擰塑膠蓋子一樣，觸目驚心！

那些可憐的動物掙扎着、窒息着，牠們的眼神質問着我們一個簡單而又深刻的問題：「還在使用塑膠嗎？」觸目驚心！令人深思！很多網友都在説：「救它們=救自己。」

那麼，面對環境問題，大家有沒有什麼好習慣呢？或者説平時也會有留意塑膠垃圾的習慣嗎？

【延伸閱讀】挑戰視覺系列｜法國藝術家的超另類「融合照」 尋常物件全變動物（點圖放大瀏覽）：

+ 12

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】