佐敦餐廳外私家車亂泊車　直剷上行人路　網民狂嘲司機：有料到！

泊車要留神！近日網上流傳影片，有網民在佐敦某茶餐廳內，見到餐廳對開咪錶位有私家車司機疑似泊車失誤，在S位泊車時竟直接剷上行人路，車頭對正餐廳玻璃窗。該網民即時用手機拍下私家車窘迫的狀態，並嘲笑「有料到，呢個司機真係無得頂」。



網傳佐敦某茶餐廳對開咪錶位有私家車司機疑似泊車失誤，竟直接駛上行人路。（「屯門公路塞車關注組」FB影片截圖）

有網民將影片上傳至Facebook群組「屯門公路塞車關注組」。從影片可見，事發地點為佐敦白加士街某茶餐廳對開咪錶位。1輛橙色私家車駛上行人路，車頭對正餐廳玻璃窗，無視旁邊汽車全都是S位泊車，「自創L位」停泊。之後，1名黑衫女子走到車旁指示私家車後退再轉彎。

片中有行人側目而視，不少茶餐廳食客留意到情況也有討論。片主拍片時稱「我唔影你都大X把人影你」，又嘲笑「有料到，呢個司機真係無得頂」。而有食客就似是憂心汽車衝入餐廳，表示「哇，好驚喎」。

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影片引起網民熱議，不少人都覺得司機離譜，又指幸好沒有撞到途人或撞入餐廳，「佢冇直接隊入嚟（餐廳），係唔係要還神」、「呢啲X街第一次揸車」、「直泊上行人路」，也有人擔憂如果司機因出錯緊張，誤踏油門則後果難以想像，稱「踩錯油門衝過嚟片主就…」。

（Facebook）