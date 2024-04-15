姊弟戀！47歲男戀58歲3孩單親母被分手　闖前度家搞破壞下場是…

情侶之間離離合合本是平常事，不過馬來西亞1名47歲男子不爽被58歲、育有名孩子的女友提出分手，闖到對方住處要求見面，被拒後更「發爛渣」，不但用力敲打窗口，更往屋內花盆投以石頭，導致玻璃窗破裂，以及花盆被毀，最終被警方拘捕。警方調查後發現男子曾牽涉毒品案，加上於前女友住所搞破壞的失控行為，導致前度蒙受財物損失，遂引用刑事法典第448條《非法入侵》，以及第427條《蓄意破壞》罪展開調查，而法庭批准警方對涉案男子延續扣押。



馬來西亞1名47歲男子不甘被分手，到58歲前度住處求見面被拒後，竟發爛渣搞破壞，結果被捕。（示意圖／Getty Images）

馬來西亞媒體報道，當地1名任職廚師的47歲男子，與餐廳的58歲侍應和收銀員拍拖，女方是單親母親，育有3名孩子，並與兄長同住。惟姊弟戀好景不長，女方後來向男子提出分手。

至本月7日下午2時許，男子前往女方位於森美蘭（Negeri Sembilan）區住處，攀牆進屋後不斷用手敲打玻璃窗，喊話要求女子與他見面商談。惟女子不想理會前男友，更勸告對方不要再騷擾她，導致男子情緒失控，不但更用力敲打窗口，更往屋內花盆投以石頭，終導致玻璃窗破裂，以及花盆碎裂一地；女子見前男友失去理智，隨即報警求助。

當地警方到場拘捕男子後，發現他過往曾有牽涉毒品案的前科，正調查他事發前是否曾吸食毒品。加上他於前女友住處搞破壞，導致女方蒙受近1,000令吉（約1,644港元）的財物損失，故引用刑事法典第448條《非法入侵》，以及第427條《蓄意破壞》罪展開調查，法庭亦批准警方將男子延續扣押，以助調查案件。

（綜合）