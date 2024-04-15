慎入！56cm長超巨鼠驚嚇照曝光　捕鼠人：愈來愈大隻、大膽唔怕人

老鼠大過貓，這不是誇張比喻，而是真有其事！英國西約克郡1名捕鼠人警告當地鼠患問題嚴重，他表示大多數捕捉的老鼠身長45厘米左右，但最誇張是曾經捕獲鼠頭至尾巴長近56厘米的超巨老鼠，體型等於芝娃娃的兩倍。該捕鼠人形容當地的老鼠「愈來愈大隻」，而且不怕人或貓，面對老鼠愈來愈大膽和狡猾，他不但訓練獵犬幫手，而且動員全縣同行滅鼠，希望減少老鼠數量。



桑普勒和獵犬合力捕鼠。（「Yorkshire Rat Pack 」facebook專頁圖片）

29歲捕鼠人桑普勒（Kieran Sampler） 在西約克郡城市里茲（Leeds）長大，早年曾經加入過英國皇家砲兵團，退伍後由2018年後返鄉從事滅鼠工作，現時育有１名4歲女兒。

桑普勒經營滅鼠公司「Vermicure Pest Control」，到目前為止總共消滅過5萬隻老鼠，大多數身長大約45厘米，身形最長的老鼠由頭至尾長達近56厘米，他警告老鼠「變得愈來愈大隻、愈來愈大膽，不害怕人類、貓隻或其他東西，尤其是疫情期間街道上被遺置的食物增多，加上防治力度減弱，令到老鼠變得更加肆無忌憚。

桑普勒捕捉的老鼠中，身形最長的老鼠由頭至尾長達近56厘米，體型等於芝娃娃的兩倍。（網上圖片）

另外，桑普勒指老鼠愈益狡猾，提早起身尋找食物，有別於過往行為，令到捕鼠人難以預測其行蹤， 牠們甚至會用1輛廢棄汽車銼牙，以勝加尋找食物的「勝算」。

桑普勒的捕鼠手法亦有與時並進，已訓練2隻獵犬協助捕鼠，甚至開設facebook專頁「Yorkshire Rat Pack」，與全縣同行分擔滅鼠工作，互相幫助，望能減少鼠患。

桑普勒訓練獵犬協助捕鼠。（「Yorkshire Rat Pack 」facebook專頁圖片）

住宅物業一屋多鼠的情況經常發生，桑普勒表示最誇張一次過見到數百隻老鼠，有農民接管侯城（Hull）1個農場，上手業主遺下大批粟玉任由腐爛，因而吸引鼠群到此成家立室， 桑普勒和獵犬總共抓到大約250隻老鼠，其餘則聞風逃遁。

桑普勒‌靠消滅老鼠維生，經常被誤會濫殺，父女甚至曾收過死亡威嚇，其實他認同尊重生命，工作目的只是控制老鼠數量，並非要殺死所有老鼠，如果牠們乖乖留在田野，不會潛入住宅和農場，根本上是河水不犯井水。他提醒民眾可以減少囤積食物，老鼠知道「無啖好食」後，通常會自動離開。

（綜合）