青衣老鼠被益力多樽卡頭亂衝亂撞　網民好掙扎：救唔救佢好？

鼠患問題令不少港人困擾，如果你見到這一幕，又應怎辦！有青衣街坊發文，指在長青邨發現一隻老鼠被益力多樽卡頭，鼠頭塞入樽內卻無法拔出，只能不停亂衝亂撞，她忍不住拍下照片分享。有網民厭惡老鼠，笑言原來益力多樽才是「滅鼠神器」，「隻老鼠抵死」，又打趣道「拍攝者不救」、「快啲通知愛協啦」，但亦有街坊不忍，困惑究竟「救佢定唔救佢好」。



青衣有街坊發現老鼠被益力多樽卡頭。（資料圖片）

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖，上傳兩張圖片，稱在長青邨的青松樓拍到一隻老鼠被困益力多樽，「個頭被樽塞住咗」，打趣寫道「你今日飲咗未」。有街坊問樓主有沒有出手「救鼠」，她回應稱「唔好啦」。

圖片所見，老鼠頭部完全卡入益力多樽的前端，左右走動。樓主指發現老鼠時，牠正「亂衝亂撞」，取笑稱「佢下次應該唔會㗎啦」。

不少網民討厭老鼠，留言「哈哈隻老鼠抵死」、「慢性死刑」、「你都係無乜愛心見屎（死）不救…講笑咋唔好介意，俾我就嚇到成個人彈起都似」，還笑言沒想到益力多樽是滅鼠神器。部份人還留言稱，「老鼠好危險，分分鐘畀人做串燒」，又擔心牠會被人捉去浸酒，「快啲通知愛協啦」、「拍攝者不救」。

然而也有街坊認真問「救佢定唔救佢好」，始終不忍牠這樣慢性死亡，「唔好笑，佢始終都係一條生命」、希望樓主「快啲救返佢」。

(facebook群組「青衣街坊吹水會」)