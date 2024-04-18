13歲男童扮成年買家試車！開林寶堅尼跑車撞到變廢鐵　下場慘了！

元朗早前有1名13歲男童懷疑無戴頭盔，踢拖駕駛1輛無掛車牌的「綿羊仔」電單車，載着同樣無佩戴頭盔的同伴，最終涉嫌無牌駕駛等7項罪名被捕，加拿大亦發生男童「揸大膽車」案件，1名13歲男童假裝成年買家，向賣家聲稱要試車，駕駛總值31萬至55萬加元（折算180萬至320萬港元）的林寶堅尼二手跑車，載同朋友兜風，更在雨中駛上高速公路，惟懷疑天雨路滑下失控「自炒」，跑車頓成廢鐵。男童和朋友立即下車逃走，警方經調查後拘捕涉案男童，控以涉嫌超速等多項罪名。



涉事林寶堅尼Huracán跑車遭撞毀，事後變成廢鐵。（West Vancouver Police圖片）

據了解，車主事前正出售1輛林寶堅尼Huracán跑車，本年3月25日深夜11時許，涉案13歲男童假扮成年買家聯絡車主，訛稱有認意購買，但想先試車。車主信以為真，沒有查清楚對方資料，包括年齡和有沒有駕駛執照，便是將跑車和車匙交給男童。

涉案男童最終被捕。（示意圖/Getty Images）

男童於是開車載同1名朋友外出兜風，冒雨駛上加拿大橫貫公路（Trans-Canada Highway），懷疑天黑加上雨勢頗大，跑車最終失控「自炒」撞入溝渠，男童和朋友立即下車逃離現場，西溫哥華警方派員調查，發現人去車空，跑車當場報廢，於是聯絡車主助查。警員事後尋獲涉案男童和其朋友，他們沒有受傷，而男童被控超速、不謹慎駕駛、交通意外肇事後不顧而去，以及無牌駕駛罪名，而男童父母沒有回應事件。

當地媒體報道，賣車網站顯示，林寶堅尼Huracán二手跑車售價介乎31萬至55萬加元（折算180萬至320萬港元）。

（綜合）