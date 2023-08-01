男童疑坐大髀揸大膽車！揸貨van停車場揳車罅行駛　離譜影片瘋傳

自少培養小朋友的興趣有助他們發展，但不是所有活動也適合未成年人士。網上流傳影片，顯示1輛「貨van」（輕型貨車）於停車場內揳車罅行駛，越過2輛已停泊車輛後再於路口前方停車。雖然輕型貨車車速緩慢，但仔細一看竟發現司機位上疑有1名男童坐於成人腿上，雙手扭軚操控車輛。「揸大膽車」片段一出即引來網民瘋傳，不少人狠批涉事男童及背後的成人司機行為過份，亦有人建議拍片者向執法部門舉報事件。



網上流傳影片，顯示1輛「貨van」（輕型貨車）於停車場內揳車罅行駛，仔細一看竟發現司機位上疑有1名男童坐於成人腿上，雙手扭軚操控車輛。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook駕駛群組上載短片，顯示地點為1個室內停車場，可見一輛掛有相信為香港車牌的白色輕型貨車，由停車場通道往拍片者方向駛近，並右轉至停車格範圍。不過貨車似乎沒有打算停泊，反而越過泊位上2輛分別白色及黑色的私家車，在兩車中揳車罅，駛至停車場的另一通道前才剎停。

上載片段的網民指出，片段於周二（1日）中午拍攝，地點為荃灣麗城花園時租停車場，當時貨車不斷於停車場內「兜圈」，引起他注意，「剛剛發生，奇怪架車揸成咁，第二圈才見到原來小朋友控制軚」。他形容貨車內有1名已上年紀的司機，質疑對方帶同孫兒以違法方式「操車」，直言看不過眼已報警處理，「已報，因行車時太過近其他車」。

仔細觀看片段可見，貨車上的司機座位上似乎不只坐有一人，疑有1名男童坐在成人腿上，雙手操控軚盤「揸大膽車」，後方的成人則似是負責控制油門，同時伸手指導及協助男童，形成兩人合作駕駛的畫面。

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不少網民看過片段直斥離譜，指有關行為隨時釀成意外危及他人，認同樓主立即報警的做法，「以為好好玩，點知犯咗法」、「一定即時拍片，仲要清清楚楚司機位置、情況、容貌、車牌之類！再舉報執法部門！這類自私司機不可畀佢得逞，害人害物」、「隔離左右嗰啲車主睇完真係一額汗」。

根據香港法例，汽車引擎啟動時，車輛已屬駕駛狀態，任何人無牌駕駛均屬違法；而容許兒童或其他無駕駛執照人士駕駛，則有機會觸犯容許他人無牌駕駛罪，首次定罪可處罰款5000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，則可判罰款1萬元及監禁6個月。