尖沙咀茶記西多士撕2件上碟　勁多油似炸燶　售價震驚網民：好貴

西多士是港式下午茶熱門餐點之一，但近日就有食客分享於尖沙咀茶記吃到另類西多士的經歷，她當天點了價值52元的西多士連飲品套餐，不過西多士居然被撕成「一分二」上碟，加上碟面充斥着炸油，西多士麵包皮更黐着疑是炸燶的黑色焦塊，揚言「絕對無下次」。有網民批評西多士賣相奇差，「俾老鼠咬過咁」、「咁都可以拎得出嚟俾客」，又感嘆香港飲食業每況愈下，「唔好怪港人北上搵食」。



海防道熟食中心有餐廳將西多士「一分二」上碟，加上油多似炸燶，被網民批劣食。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳1張圖片，指日前到尖沙咀海防道熟食中心光顧某間茶餐廳，點西多士連飲品套餐，承惠52元，不過卻首次見到西多士「咁樣上碟」，大呻「唔知係我孤陋寡聞定見識少」。

如圖所示，該件西多士被分成2件上碟，碟面充斥炸油，西多士有黑色焦塊。樓主不禁驚訝表示「從未見過西多士係一分為二」，又稱味道則一般，揚言「絕對無下次」。

帖文一出，有網民直言「個賣相真係唔多掂」，「俾老鼠咬過咁」、「似隔籬枱唔要拎返入廚房，叮熱再俾你」、「正宗港式劣食」、「仲以為係雞翼加西多士」、「陳年老油又多油焦，片包仲要爛X埋」、「咁都可以拎得出嚟俾客」、「飲食業已經咁困難，為咗1塊西多士而損失1個客人，值得嗎？」、「唔好怪港人北上搵食」。

有網民質疑樓主為何不要求更換，樓主回覆指擔心被「加料」，又苦笑「可能佢知我同我老公一齊去食，所以將佢分開一大一細」，有留言就揶揄「包安全，試食咗無骨先俾你，真有心」、「你無要求免切」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）